Casting Emilia Romagna, si cercano comparse: ecco per quali film

Bologna, 7 aprile 2023 – Si accende la macchina del cinema, al via i casting. In Emilia Romagna si cercano comparse per prossimi film che saranno girati qui nei prossimi mesi. Un’ottima notizia per aspiranti attori e amanti del cinema che vogliono mettersi in gioco: ecco come partecipare.

Casting per film Manipulation

Si ricercano maestranze, attrici e comparse dal 3 al 13 maggio 2023.

A dirigere i casting per il film “Manipulation”, la casa di produzione ODU Movies in collaborazione con Emilia Romagna Film Commission. Le riprese avranno luogo a Bologna e a Ferrara.

Per il film si cercano circa 30 comparse di età diverse. Per partecipare è necessario mandare la candidatura a [email protected] oppure a [email protected] e per informazioni telefonare al 370 1304781.

Sempre per lo stesso film, si cerca inoltre staff tecnico: un fixer, un location manager, assistente ai costumi, team di produzione con patente B, 2 elettricisti e 2 macchinisti, 1 attrice di 60 anni, 1 attrice di 25 anni per ruolo di amica dell’attore principale.

Casting per cortometraggio indipendente

Gianluca Ferroni e Max Cavalieri, ideatore e regista di un cortometraggio intergenerazionale, gireranno il loro prossimo film a Comacchio, in provincia di Ferrara. Le riprese avverranno tra maggio e giugno. Si ricercano: - Maria: donna età scenica 45/55 anni - Lucia: donna età scenica 45/55 anni.

- Arturo: uomo età scenica 55/60 anni

- Mister: uomo età scenica 40/45 anni.

Saranno accettate candidature dalle province di Bologna, Ferrara, Ravenna e Padova.

Per info e candidature inviare il proprio curriculum, due foto professionali e un video presentazione e/o showreel all’indirizzo [email protected]. È previsto vitto e alloggio.

Casting per film TBR

Le riprese inizieranno a fine maggio e si svolgeranno fino ai primi di luglio 2023.

Per il film, prodotto da Apapaja in collaborazione con Emilia Romagna Film Commission, si ricercano due ragazzi tra i 19/30 anni di origine nordafricana, preferibilmente in Emilia Romagna per ruoli da co-protagonisti. Si richiede la conoscenza della lingua italiana e una base di arabo (meglio ancora se marocchino).

I candidati devono inviare all’indirizzo [email protected] una foto o un breve video per presentarsi, che può essere realizzato anche con lo smartphone. Nella presentazione vanno indicati nome, cognome, età, città di residenza/domicilio, numero di cellulare ed eventuali esperienze attoriali (comunque non necessaria).

Le riprese si svolgeranno tra l’Emilia Romagna, il Trentino e il Marocco. Il lavoro è regolarmente retribuito.