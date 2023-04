Modena casting day: folla di aspiranti attori in coda per una parte nel film di De Luigi

Fanano (Modena), 3 aprile 2023 – Si sono presentanti in centinaia ieri mattina a Fanano per partecipare alla selezione delle comparse per il nuovo lungometraggio ‘50 km all’ora’, regia di Fabio De Luigi e con Stefano Accorsi, prodotto da Colorado Film in collaborazione con Emilia-Romagna Film Commission. Le riprese inizieranno il prossimo 8 maggio, parte delle quali dovrebbero interessare anche il territorio fananese. Alle 10, quando sono state aperte le porte della biblioteca comunale e hanno dato il via al casting day, si era già formata una fila fitta, lunga almeno trecento metri, che usciva da piazza Guglielmo Marconi e si allungava per un buon tratto di Sp 324.

Tanti i bambini accompagnati dai genitori e, fra gli adulti, molti i giovani e qualche chioma bianca. La produzione cercava infatti uomini e donne da 18 a 80 anni e bambini e bambine da 8 a 15 anni, bambini giocatori di ping pong e un pizzaiolo. Aveva comunicato la necessità urgente di due bambini di 8 - 10 anni che assomigliassero agli attori Accorsi e De Luigi. Sono arrivate richieste di partecipazione anche a mezzo e-mail. La macchina da presa affascina, fa sognare anche solo per qualche ora, come si percepiva dai discorsi ieri mattina a Fanano. Poi, la partecipazione di Fabio De Luigi e Stefano Accorsi ha fatto la sua parte. Silvio, un giovane che abita a Vidiciatico, sull’Appennino bolognese, alla sua prima esperienza di casting cinematografico: "Sono curioso di conoscere da dentro questo mondo. Poi, De Luigi è stato il primo comico che mi ha fatto ridere. Ho colto la palla al balzo". Sono arrivate aspiranti comparse specialmente dal Nord Italia, molti dall’Emilia Romagna, ma anche dal Veneto, come Silvia: "Nella vita voglio fare l’attrice – ha detto -. Ho avuto esperienza in altri cortometraggi e in programmi televisivi. Ho fatto corsi di recitazione e spero giunga il momento di iniziare la carriera". Da molto lontano è arrivato anche Palmiro, cappello di paglia chiaro, sopracciglia bianche come la folta barba e i lunghi baffi: "La mia vita, come dice Augusto Daoglio dei Nomadi, la vita è un film. Avrei piacere, prima di morire, di essere dentro a un film vero. Ho colto al volo questa opportunità".

Numerose le presenze modenesi. Luca Liverani di Modena ha portato la figlia: "Sarebbe bello partecipare al film. Ci proviamo". E mamma Vanessa con la figlia Nicol, di Sassuolo e radici a Fanano: "Alle 9,20 quando siamo arrivate avevamo già una quarantina di persone davanti. Nicol è la prima volta che partecipa al casting in presenza, abbiamo provato una volta on line perché la selezione era in Romagna, ma non siamo riusciti. In Emilia Romagna vengono girati pochi film, ci sono casting per il sud. Lo sto tenendo monitorato da quando mia figlia ha quest’interesse". Dal confine con Fanano, nonna Monica, montesina, ha accompagnato la piccola Selvaggia: "Lei ha saputo di questa opportunità e gradiva esserci". Fra i tanti partecipanti, anche aspiranti attori con alle spalle una preparazione professionale. È il caso di Jessica Franco di Reggio Emilia che ha convinto anche il marito a prendere parte al casting di Fanano: "Siamo al terzo casting. Mio marito ed io abbiamo frequentato l’Accademia artisti di Bologna e preso parte ad alcuni cortometraggi. Speriamo di farcela".