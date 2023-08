Frecce tricolori in volo su Ancona: acrobazie in cielo al Passetto

Ancona, 7 agosto 2023 – Acrobazie in cielo, frecce tricolori al Passetto. È stato uno spettacolo mozzafiato, quello organizzato dall’Aeronautica militare per il centenario del corpo. Gli aerei militari blu hanno sfrecciato nel cielo di Ancona colorando il Monumento ai Caduti di un tricolore stupendo. Tutti con il naso all’insù, dalla spiaggia del Passetto, per ammirare il volo della pattuglia acrobatica nazionale, passata – come previsto – tra le 10.30 e le 11.

"Guarda mamma, la bandiera italiana”, gridava un bambino sul bagnasciuga, intento a giocare coi ciottoli. Un sorvolo al bacio per l’arma azzurra, ai suoi primi 100 anni al servizio del Paese. Le frecce hanno fatto diversi passaggi sul mare, per poi andare dirette al porto, passando per piazza Cavour e per tutto il centro del capoluogo regionale. Incuriositi i cittadini, ma soprattutto i diversi turisti che stavano visitando la Dorica e che di certo non si aspettavano il saluto dei militari da un cielo (fortunatamente) limpido e soleggiato, dopo le piogge improvvise di questi giorni.