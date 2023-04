Raoul Bova ad Ancona: al set del Passetto assedio dei fan. Video

Ancona, 11 aprile 2023 – Tutti pazzi per Raoul Bova: come annunciato, l’attore è arrivato nella zona del Passetto di Ancona per il primo ciak (video) della nuova fiction televisiva che andrà in onda in autunno. Una folla di fan ha accolto il bel protagonista che interpreterà un istruttore di atletica per disabili: lo staff farà base tra il Monumento ai Caduti e le grotte fino alla mezzanotte di oggi.

Raoul Bova ad Ancona: il set al Passetto (foto Antic)

L’attore romano è uscito da uno dei mezzi attorno alle 17.30, suscitando l'entusiasmo di donne e ragazzine che lo aspettavano da stamattina. Bova è poi sceso alle Grotte per girare. Maglione azzurro, il sorriso sulle labbra, si è intrattenuto per stringere mani e fare dei selfie con chi glielo chiedeva.

9 foto L’attore è arrivato nella zona del Passetto di Ancona per il primo ciak della nuova fiction televisiva che andrà in onda in autunno

Scortato poi dalla sicurezza ha preso l’ascensore panoramico per arrivare dritto sul set in spiaggia. La fiction è prodotta dalla Lux Vide che non ha ufficializzato ancora nulla sul contenuto della storia e nemmeno sul titolo della serie che sarà di quattro puntate. Indiscrezioni dicono che si intitolerà “I magnifici 5”. Domani le riprese saranno a Portonovo. La troupe si fermerà fino al 22 aprile in città.