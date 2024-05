Sofia Cagnetti di Ancona, dopo Amici le confessioni a Verissimo: il futuro negli Stati Uniti?

Ancona, 4 maggio 2024 – L’avventura ad Amici 2023 della ballerina anconetana Sofia Cagnetti è terminata nel corso del sesto serale del reality. La 18enne, tuttavia, sta riscontrando un grande successo di pubblico e la sua carriera è pronta a spiccare il volo, poiché nonostante la recente eliminazione ha ricevuto una borsa di studio per la Joffrey Ballet School di New York, una delle più prestigiose del Nord America. La ballerina è stata ospite nella puntata di Verissimo del 4 maggio e queste sono le sue risposte alle domande della conduttrice Silvia Toffanin.

“E’ stato un sogno per me”

Sofia ha compiuto la maggiore età proprio dentro la scuola di Amici: “Un sogno compiere i 18 anni dentro la scuola. Pensavo fosse impossibile ed è successo – dichiara la ballerina -. Quando ero piccola fingevo di partecipare al reality e curavo tutto: trucco, parrucco e coreografie, fingendo la presenza dei giudici e di Maria. E’ sempre stato un sogno fin da piccola per me.”

Sull’eliminazione: “Non sono delusa, un po’ mi dispiace perché potevo andare più avanti, ma so di avere dato il massimo e spero che anche gli spettatori a casa se ne siano accorti”.

"La danza è sempre stato un mio stimolo”

Sofia Cagnetti, nel corso dell’intervista, ha specificato come la scelta di iniziare a ballare sin da piccola non sia stata imposta dai genitori, ma che sia nata da una propria vocazione. "Quando mi viene fatta la domanda sull’età in cui ho iniziato mi trovo in difficoltà – spiega -, dato che è sempre stato un mio stimolo ed è partito tutto da me. Ho praticamente iniziato a ballare e camminare insieme”. Una passione, quindi, coltivata sin da piccola per l’anconetana, che poi racconta: “L’emozione più grande ad Amici l’ho provata nella mia prima esibizione al serale (sulle note di ‘New York’, ndr).”

La 18enne ha stretto un buon rapporto con tutti tra le mura della scuola: “Ho fatto amicizia praticamente con tutti, anche con persone con cui all’inizio non parlavo”. Tra queste però, ce n’è una in particolare con cui è nato sin dai primi momenti un legame di amicizia speciale: “Con Lucia gran bel feeling, mi sono sentita subito a mio agio a parlare con lei e viceversa. Ci siamo trovate.”

Dopo un’esibizione sulle note del brano ‘Run It!’, Sofia risponde così alla domanda di Silvia Toffanin riguardante la borsa di studio ricevuta e sulla possibilità di trasferirsi negli Usa: “Non ho ancora preso la decisione definitiva, ma molto probabilmente è un sì.”