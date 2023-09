Tiromancino ad Ancona: 10mila in visibilio per la Festa del Mare 2023

Ancona, 3 settembre 2023 – Circa 10mila persone al concerto dei Tiromancino (video), ad Ancona, per la festa del mare. Il colpo d’occhio dall’alto (foto) è impressionante: migliaia di persone hanno riempito ogni metro di spazio possibile, lungo il Viale, ai bordi della pineta, e anche in punti in cui non era possibile vedere il palco, ma bisognava accontentarsi di ascoltare, come in via Trieste, all’altezza di via Bainsizza.

9 foto Quasi 10mila persone hanno partecipato al live clou della Festa del Mare edizione 2023. Imponente il colpo d'occhio dall'alto della zona del Passetto

Festa del mare: il programma di oggi

Federico Zampaglione è arrivato attorno alle 19.30 per il soundcheck, a cui ha assistito il pubblico. L’Alfa Romeo Stelvio blu, arrivata sotto gli occhi attenti della polizia, è arrivata da via Santa Margherita, per poi scendere in direzione viale della Vittoria e parcheggiare nel backstage allestito sotto la pineta. Ad accompagnarlo, il suo manager. In piazza IV Novembre, al Passetto, c’era già Enula Bareggi, che si è esibita davanti a un pubblico in visibilio. Prima di salire sul palco, Enula si è concessa ai giornalisti: “Canterò anche una canzone di Elisa – ha detto – Lei è un’artista che mi ha sempre ispirato. La collaborazione con Ii Tiromancino? Tutto è iniziato da una telefonata di Federico. Pensavo fosse uno scherzo, invece era tutto vero”.

Enula e i Tiromancino hanno incantato il pubblico sulle note del nuovo singolo, Due rose. Una festa del mare col botto: “Cos’è per me il fare? Beh, rappresenta una grande fascinazione – ha detto – Ma è anche fonte di paura. Il mare è meraviglioso se lo vedi da lontano, ma è anche molto profondo e quando ti immergi non sai mai cosa c’è sotto. Il mare è come la vita – ha sottolineato – meraviglioso e pauroso al contempo".

Zampaglione, ai piedi del Monumento ai Caduti ha invece detto di "conoscere bene le Marche. Qui ho registrato pezzi e sono stato in vacanza, anche perché tre persone che lavorano con me sono di Civitanova. Ai miei concerti – ha continuato – vengono persone di tutte le età, non esistono fasce d’età per la musica. La musica – ha ribadito – è qualcosa di libero, da sempre i giovani imparano dai più grandi e i più grandi si contaminano con la freschezza delle idee da parte dei giovani. Io ci ho fatto un film e un libro sul rapporto tra generazioni, quindi il bello è che nelle arti non c’è e non deve esserci questo fattore dell’età. Dev’essere arte e l’arte non è legata a fattori di età, l’artista non ha età”.

Soddisfatto il sindaco Silvetti che dal palco da sottolienato: “In campagna elettorale avevamo promesso un’Ancona protagonista. E oggi è così. Per la città è una grande svolta”. Poi posta su Facebook la foto di un Passetto gremito di gente: “Ancona sei grande”.