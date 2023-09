Festa del Mare Ancona 2023, weekend da record. Onde e batane sul Corso. Il programma

Ancona, 2 settembre 2023 – Sarà una edizione numero 39 della Festa del Mare da tutto esaurito. Oltre 20mila le presenze attese in città nei due giorni della kermesse dedicata alla pesca e al rilancio dell’identità marittima cittadina secondo la volontà della nuova amministrazione. Difficile quantificare invece il numero di persone che stasera seguiranno dal vivo il concerto dei Tiromancino con Enula in piazza IV Novembre, al Passetto con inizio alle 21.30. L’attesa minima di pubblico è sulle 5mila unità, ma il piano di sicurezza coordinato tra Comune e questura contempla un’area in grado di ospitare fino a tre volte tanto.

Ieri è stata la giornata di vigilia del primo grande evento organizzato dall’amministrazione comunale. Oltre ai preparativi e ai dettagli, le ultime novità in ordine di tempo, a partire dalla coreografia marinara in centro. Ai nastri bianchi e azzurri a simulare le onde del mare lungo corso Garibaldi ieri sono state aggiunte delle reti da pesca in piazza Roma. La vera ‘chicca’, tuttavia, riguarda la presenza, oggi e domani, lungo corso Garibaldi di almeno una batana (l’assessore Eliantonio ha cercato di reperirne una seconda), la tradizionale imbarcazione anconetana. La scelta dell’ubicazione è ricaduta nel punto esatto dove, fino a pochi mesi fa, c’erano le due installazioni dette ‘isole tecnologiche’ molto criticate negli anni. Assieme alle barche ci saranno vecchi pescatori dorici pronti a raccontare al pubblico gli aneddoti e le esperienze dirette vissute tanti anni fa.

C’è un’altra sorpresa, dedicata stavolta a chi non avrà modo di essere presente allo show pirotecnico di domani sera al porto. L’amministrazione e l’impresa Fonti Pirotecnica (Campioni Internazionali 2023 di fuochi d’artificio) ha garantito la possibilità di seguire lo spettacolo in diretta streaming dalle 22,15. Diretta che sarà possibile con gli appositi visori VR o con qualsiasi smartphone. Un’iniziativa diretta agli anconetani che per motivi vari non potranno andare in zona porto al Molo Rizzo domani sera per seguire lo spettacolo dal vivo e per tutti coloro che vivono fuori Ancona.

La Festa del Mare comincerà ufficialmente oggi alle 18, alla pineta del Passetto, con il primo dei due momenti istituzionali dell’evento, che prevedono un approfondimento sulla pesca. L’incontro tratterà il tema "La risorsa ittica sostenibile: presente, futuro e prospettive per la Pesca ad Ancona". Interverranno: Angelo Eliantonio, assessore alle Attività economiche e mercati del Comune di Ancona; Andrea Putzu presidente della Seconda Commissione Regione Marche e membro del Comitato europeo delle Regioni; Giorgia Gioacchini professoressa di Biologia della riproduzione dei vertebrati marini Univpm; Elio Brutti, responsabile Agci Pesca e presidente Appp, Federico Bigoni, responsabile regionale Federpesca Marche; Gianni Ciarrocchi, Associazione Produttori pesca Ancona. L’incontro sarà moderato dal giornalista Giacomo Giampieri e sarà seguito da un cooking show con pescato locale a cura dell’Associazione Cuochi Marche.

Per il resto tra oggi e domani sono in programma lo street food, la mostra mercato, i cooking show, le degustazioni, i menù a tema, i dj set. Domani, infine, ci sarà spazio per le iniziative istituzionali e religiose: la messa al Duomo alle 9, la deposizione in acqua di una corona di fiori dalle 10 e in serata la regata delle batane al porto alle 21.30. Si ricorda anche che saranno a disposizione due linee di navette gratuite domani per raggiungere il centro città: la linea blu dallo stadio del Conero e la linea rossa da Piazza Ugo Bassi. Aperti i parcheggi comunali. Tutti i dettagli a questo link https://shorturl.at/FNQRW.