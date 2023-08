Tiromancino in concerto ad Ancona, festa del mare esplosiva: "Oltre cinquemila richieste"

Ancona, 24 agosto 2023 – Oltre 5mila richieste per il concerto dei Tiromancino ad Ancona nel sabato della Festa del Mare. Ad annunciarlo sui suoi canali social è stato il frontman dei Tiromancino, Federico Zampaglione. Nel breve video postato oggi il leader del noto gruppo musicale svela alcuni dettagli in riferimento al concerto del 2 settembre al Passetto: "Una comunicazione importante per i fans – dice Zampaglione agli ammiratori del gruppo –: il concerto del 2 settembre ad Ancona sarà in full band e non in trio come si era inizialmente pensato. Sono arrivate oltre 5mila richieste per questa data della Festa del Mare. Grazie per l’incredibile risposta che avete dato. Ci vediamo ad Ancona".

Nei 35 secondi del video registrato il cantante dei Tiromancino annuncia un’altra sorpresa, ossia la presenza sul palco, la sera del concerto, di Enula, una delle tante stelle nascenti della musica italiana legate ai talent, in questo caso ad Amici. La cantante, ex fidanzata di Leo Gassmann, compare nel video pubblicato da Zampaglione che conferma la sua presenza in città nella prima delle due serate della festa dedicata al mare che la nuova amministrazione comunale sta organizzando con molto trasporto. In particolare l’assessore con delega ai Grandi Eventi, Angelo Eliantonio, che ieri mattina ha subito postato il video di Zampaglione sulla sua pagina Facebook confermando la presenza di Enula il prossimo 2 settembre. Un evento, quello della Festa del Mare, a cui l’amministrazione Silvetti sembra tenere particolarmente in quanto rappresenta il primo, vero banco di prova con l’organizzazione di uno degli eventi dell’anno.

Dopo un’estate in sordina, agosto soprattutto, in cui la città è sembrata ancora più spenta di sempre, nel primo fine settimana di settembre l’evento più importante del 2023 ad Ancona. A ottobre sarà poi la volta della Notte Bianca. Tutti eventi messi già in calendario anche dalle passate amministrazioni, a cambiare, tuttavia, saranno la formula e altri dettagli importanti. A partire dallo sdoppiamento della Festa del Mare, non più prevista solo la prima domenica di settembre, ma spalmata su due giorni. La nuova giunta ha voluto sfruttare tutti gli spazi dal porto al Passetto e per quanto riguarda il gran finale ha voluto mettere l’accento sui fuochi d’artificio. Per la prima volta saranno lanciati verso il cielo dal Molo Rizzo, molto più vicini alla città, mentre la scelta è ricaduta su una ditta molto nota in Italia per gli spettacoli pirotecnici.