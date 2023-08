Al May Day festival il concerto del duo King Hannah

Una appendice di lusso quella che si è regalata l’edizione 2023 del May Day di Sant’Elpidio a Mare, festival di musica indipendente e arti ideato da GamLab e realizzato da Comune e Amat: il concerto della King Hannah, unica data per il centro Italia.

Formato da Hannah Merrick e Craig Whittle, il duo di Liverpool ha una breve storia alle spalle ma è mosso da un’ambizione ripagata con i risultati fin qui ottenuti.

Prova ne è il loro primo Lp ‘I’m not sorry, it was just me’ e il meritato successo conquistato sia in Inghilterra, sia all’estero che li ha catapultati in un tour che ha toccato tutto il mondo.

Il loro sound lo-fi anni ’90 nasce da una passione genuina della band per tutto l’immaginario riconducibile a quegli anni, magistralmente coniugato al presente.

Il loro ultimo lavoro propone canzoni piene di oscurità e arguzia, ipnotizzanti ed elettrizzanti che sono come una sfida per il duo, un tentativo senza compromessi, di rimanere fedeli a loro stessi e lo fa offrendo spesso un assaggio dell’umorismo ironico e consapevole che si nasconde anche nelle zone più ombrose del disco e senza il quale, a volte, rischierebbe di sembrare desolante.

Dalla pubblicazione del primo singolo nel 2019 ad oggi, l’ascesa di questa band è stata costante e, per questo, l’appuntamento di sabato, in piazza Matteotti (ore 21,30) rappresenta un vero e proprio evento, per un pubblico predisposto alle nuove proposte di musica indipendente che, da sempre, caratterizzano il MayDay.

Info e prevendite: vivaticket.com, biglietterie circuito Amat.

Marisa Colibazzi