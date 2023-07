Tiziano Ferro e il concerto ad Ancona: cosa gli ha chiesto una fan in un video virale

Ancona, 8 luglio 2023 – “Mi chiamo Marzia, sono di Ancona e ho 22 anni”: inizia così il video appello della giovane Marzia Di Gregorio, diventato ormai virale su Tiktok, Instagram e Twitter. “Vorrei chiedere a Tiziano Ferro una dedica per mia madre (foto), che è morta nel 2020”. È stata proprio la madre a trasmettere a Marzia l’amore per l’artista di Latina: “Lo seguo da quando ho dieci anni”, spiega. “Al concerto sarei dovuta andare con mamma Antonella nel 2020, ma lei non ce l’ha fatta”. Il tour di Ferro era infatti previsto tre anni fa. Poi, il Covid ha fermato tutto, facendo slittare lo show ad oggi, 8 giugno 2023. “Avevamo comprato i biglietti nel 2019, eravamo felicissime”. Antonella Romanelli, però, non potrà esserci. L’apprezzatissima docente di Diritto ed Economia politica che insegnava ad Ancona è infatti scomparsa a dicembre 2020 per “un brutto male” che le era stato diagnosticato qualche mese prima: “Vorrei chiedere a Tiziano Ferro di dedicare la canzone “Per dirti ciao” a mamma Antonella, che ci guarda da lassù. Non voglio nient’altro”, precisa.

Marzia, nei giorni scorsi, ha scritto a Tiziano, a suo marito e al manager dell’artista, che però ha risposto via mail dicendo che la dedica non sarebbe stata possibile, dato che “riceviamo molte richieste simili e non possiamo accontentare tutti. Fare delle eccezioni non ci sembra corretto”, confermavano dall’entourage dell’artista. Tutto questo, però, accadeva prima che la 22enne registrasse e pubblicasse il suo video appello. Un video che oggi ha fatto il giro del web, raccogliendo più di 260mila visualizzazioni, centinaia di messaggi di incoraggiamento e valanghe di commenti. La giovane – che si è presentata al concerto con un cartello per Tiziano – ha persino contattato il fan club di Ferro, l’organizzazione e la Croce gialla di Ancona”.