Aeroporto Ancona, la mappa dei voli: Parigi, Londra e le isole per le vacanze estive. Il Sanzio ha ingranato

La mappa dei voli da e per l’aeroporto Raffaello Sanzio: praticamente i più grandi hub sono ormai collegati

Ancona, 5 febbraio 2023 – Parigi, la rotta che farà la storia dell’aeroporto. Londra Gatwick, quella che aprirà un nuovo corridoio per la capitale londinese. Ma anche le conferme dei voli europei che funzionano sempre bene per Belgio, Germania, Polonia (Bruxelles, Monaco di Baviera, Cracovia) e quelli domestici per le isole Sicilia e Sardegna, non più soltanto d’estate. È un Ancona International Airport che decolla grazie ad un’offerta di collegamenti ampia, strutturata e dunque capace di attirare un numero crescente di turisti da e per le Marche. L’ultima novità, presentata in via ufficiale proprio questi giorni dalla governance di Aia, è il raddoppio della tratta per Catania. È nota quella operata da Volotea (per tutto l’anno), alla quale ora si integra quella di Ryanair a partire dal 27 marzo e che sarà trisettimanale: lunedì, mercoledì e venerdì. Sanzio, da novembre la rotta per Cracovia Complessivamente Ryanair e Volotea sono proprio le compagnie aeree più presenti nello scalo marchigiano: entrambe assicurano cinque destinazioni differenti, raggiungibili dall’aeroporto di Ancona. Partendo dal vettore irlandese, i collegamenti garantiti sono con Bruxelles Charleroi, Cracovia, Dusseldorf Niederrhein, Londra Stansted, oltre – appunto – alla città siciliana. Proseguendo con la compagnia spagnola, i collegamenti dentro ai...