Paima di Osimo, premio risultato per i lavoratori dopo l’acquisizione di Chanel

Osimo (Ancona, 11 luglio 2023 – Il primo accordo di premio di risultato tra azienda ed organizzazioni sindacali è stato raggiunto. L’intesa riguarda la Paima, azienda di Casenuove di Osimo, leader nel comparto della moda, che occupa circa 300 dipendenti, la cui maggioranza è stata acquisita nel 2021 dal Gruppo Chanel. "L’accordo ha una durata triennale con raggiungimento di obiettivi e sarà inoltre possibile trasformare l’intera somma in welfare – spiegano Angelo Paolucci, segretario Femca Cisl Marche, e David Visani, segretario generale Filctem Cgil Ancona -. E’ inoltre previsto nel testo l’impegno delle parti firmatarie alla valorizzazione della contrattazione aziendale".

Due gli obiettivi, nello specifico l’aumento della redditività aziendale (che incide per il 60 per cento) e la diminuzione delle penali per i clienti (40 per cento). Se il lavoratore decide di trasformare la quota in welfare, sul premio ha la possibilità di ottenere il 5 per cento in più. L’accordo riguarda il periodo 1 gennaio 2023 (retroattivamente) – 31 dicembre 2025. "Grande è la soddisfazione per questo risultato importantissimo – concludono i sindacalisti - che sottolinea la bontà di un negoziato che ha saputo coniugare le esigenze dell’Azienda e le necessità dei lavoratori all’interno di un testo che riassume il valore delle relazioni industriali nelle sue massime espressioni".

Da quando è stata acquisita, la ditta osimana ha aumentato di un terzo il numero dei dipendenti con conseguenze importanti sull’organizzazione.