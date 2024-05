Furti nei cantieri ad Ancona, premiati i poliziotti per aver sventato i colpi

Castelfidardo (Ancona), 25 maggio 2024 – Prestigioso riconoscimento anche per la Polizia Locale di Castelfidardo che ha partecipato alla Giornata regionale della Polizia locale organizzata a Fermo in una data significativa in cui ricorreva il 32esimo anniversario delle stragi di Capaci e di via D’Amelio.

Presenti anche con uno stand informativo sulla sicurezza stradale, alcuni agenti del corpo hanno ricevuto l’encomio regionale per attività espletate in servizio durante l’anno 2023. L’ispettore capo Corrado Petroselli, l’ispettore Daniele Gambini, il sovrintendente-capo William Galeazzi e l’agente Luca Paccapeli, coordinati dal comandante Paolo Tondini, sono stati premiati per avere stroncato un traffico di furti di mezzi d’opera rubati nei cantieri che venivano trasferiti all’estero per poi essere rivenduti ad ignare società con documenti contraffatti.

Il fenomeno delle targhe clonate

Inoltre, hanno contrastato in maniera determinante il fenomeno delle targhe clonate. "Un momento gratificante e di orgoglio per tutta la nostra Polizia locale perché si è riconosciuto il grande lavoro fatto, spesso sottovalutato, dedicato alla nostra sicurezza. Un sentito ringraziamento per il loro impegno, la passione e il coraggio con cui svolgono costantemente il loro lavoro a beneficio di tutti i nostri concittadini", ha commentato il sindaco Roberto Ascani. Apprezzato anche lo stand con bici, auto a pedali e segnali stradali fortemente voluto dalla Regione Marche ed allestito grazie alla preziosa collaborazione della protezione civile di Castelfidardo, a testimoniare il grande impegno della polizia locale della nostra città volto ad accompagnare i giovani nel percorso virtuoso della sicurezza e della legalità.