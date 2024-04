Audax, la storia in pugno. L’A2 è sempre più vicina

L’Audax Senigallia a un passo dalla storia. Cus Ancona ai playoff. Salvo il Corinaldo. Ancora in lotta per la salvezza il Cerreto d’Esi.

Nella penultima giornata, l’Audax si conferma capolista battendo il Cus Ancona a domicilio (2-5). "A inizio gara eravamo tesi, la posta in gioco era altissima.

Siamo andati in vantaggio, ma abbiamo subìto il gol del pareggio quasi subito. Sul risultato di 1-1 la partita si è fatta complicata. Verso fine primo tempo abbiamo trovato l’allungo decisivo, andando al riposo sul risultato di 1-3.

Nel secondo tempo abbiamo gestito la partita con grande maturità, vittoria meritata". Sabato 13 aprile al PalaPanzini, match point per entrare ufficialmente nella storia: una vittoria con il già retrocesso Gadtch e la squadra senigalliese, al suo primo anno di serie B, potrà festeggiare la promozione in serie A2. "Sabato dovremo evitare di considerare la partita già vinta prima di giocarla.

Se scenderemo in campo con la necessaria determinazione avremo enormi possibilità di far valere la nostra superiore qualità e realizzare un sogno che nessuno di noi, a inizio stagione, poteva immaginare. Simo consapevoli e concentrati, perché le partite vanno giocate, e non c’è nulla di scontato in questo sport". Il Corinaldo s’impone sul campo del Cerreto d’Esi (5-8) e festeggia la salvezza.

Lotta a due, invece per non retrocedere: i cerretani, ora in zona playout, con un punto in più sul Cus Macerata, in zona retrocessione, andranno a giocarsela in casa dei Grifoni, ancora in lotta per la promozione, mentre il Macerata riceverà l’Etabeta Fano, che deve mantenere l’ultimo posto utile playoff.

Il Cus Ancona è atteso a Corinaldo dove cercherà di consolidare il terzo posto, utile per giocare la prima gara playoff in casa. Classifica 21°g. Audax 45, Grifoni 44, Cus Ancona 35, Recanati 34, Etabeta Fano 32, Rieti 31, Spes Poggio Fidoni 29, Corinaldo 28, Cerreto d’Esi 24, Cus Macerata 23, Gadtch, Sangiorgio 18.

Alice Mazzarini