Barbara, una partita da ripetere per una punizione: "Un’ingiustizia"

La partita di Promozione tra Ilario Lorenzini Barbara Monserra e Fabriano Cerreto si ripeterà. Il giudice sportivo ha accolto il ricorso degli ospiti, una decisione che manda su tutte le furie mister Antonello Mancini.

Andando con ordine: nell’ultima gara casalinga disputata dall’ Ilario Lorenzini, ormai due settimane fa, i padroni di casa avrebbero battuto di misura il Fabriano Cerreto. Il condizionale è d’obbligo visto che la partita andrà disputata nuovamente.

Il direttore di gara ha ammonito il portiere dei locali, colpevole di aver controllato con le mani il pallone per più di sei secondi all’interno della propria area di rigore, senza però assegnare calcio di punizione indiretto. Il giudice ha dunque confermato che l’errore ha influito sul regolare svolgimento della gara, da qui la necessità di ripetere l’incontro grazie all’ammissione dello stesso arbitro. Una decisione non certo ben accolta dall’Ilario Lorenzini come sottolinea l’allenatore Antonello Mancini: "Trovo tutto ciò profondamente ingiusto - dice l’allenatore -. Questo non è un errore tecnico, bensì un errore di valutazione dal momento che il direttore di gara, nella situazione in questione, invece di punire l’attaccante fabrianese per un fallo ha ammonito il nostro portiere. Ciò cancella l’errore tecnico, tuttavia se proprio vogliamo prenderlo in considerazione, passa in secondo piano rispetto ad una valutazione totalmente scorretta - continua Mancini -. Se dobbiamo giocarla di nuovo lo faremo e troveremo il modo migliore per aggiudicarci anche stavolta tutta la posta in palio, di certo però questo verdetto ci penalizza".

Nicolò Scocchera