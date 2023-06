Fabriano ora vede le finals: ultimo sforzo contro Roma

Uno stratosferico Stanic nell’ultimo parziale guida con lucidità la Ristopro a un’altra impresa e il team capitolino si arrende allo strapotere dei locali che nel finale battono la Luiss 77-72. Oggi pomeriggio con inizio alle 19.30 tra le mura amiche del palaChemiba a Cerreto d’Esi in gara-4 Fabriano può chiudere la serie contro la formazione romana che alla vigilia era accreditata alla promozione in A2. La Luiss ha trovato sulla sua strada una società che, dopo gli infortuni di Verri e Petracca, non ha recriminato più di tanto, si è rimboccata le maniche esaltando il collettivo. In questa fase coach Aniello è riuscito a trovare il bandolo della matassa è con grinta, determinazione, carattere e cuore Fabriano è riuscito prima a sconfiggere in semifinale il Roseto, poi in finale playoff contro la Luiss si è portata sul 2-1 giocando tre gare di livello e intensità incredibili.

Aspettando il miracolo in gara-4 la Ristopro non dovrà assolutamente sottovalutare gli atleti romani, rimanere concentrata per tutta l’arco della gara e chiudere definitivamente la serie senza dare un’ulteriore possibilità agli avversari di pareggiare per poi giocarsi tutto in gara 5 a Roma. Tre gare difficili giocate con tanto dispendio di energie che si sono risolte nei minuti finali con Fabriano che supera la Luiss Roma in gara-3 e adesso è a un niente da raggiungere la finale a quattro per la promozione in A2 che si svolgerà a Ferrara il 16 e 17 giugno. Oggi i ragazzi di Aniello avranno il match point per approdare alla fase conclusiva di una difficile e complicata stagione che resterà nella storia del basket cartaio.

Ottima ancora una volta la prestazione di un imprendibile capitan Papa (16 punti, 15 rimbalzi e 3 assist) coadiuvato da Centanni (18 punti, 8 rimbalzi e 2 assist) che, insieme ai suoi compagni, tengono aperta le speranze di vittoria fino all’ultimo quarto, quando un sontuoso Stanic (23 punti, 1 rimbalzo e 6 assist) prende per mano la squadra e insieme a Gulini (6 liberi nel finale) stoppano sul nascere la possibilità di un ritorno degli avversari che si arrendono di fronte ad una formazione che in questo momento sembra avere una marcia in più degli avversari.

Nel frattempo il basket fabrianese sta andando a vele spiegate anche nel settore giovanile dove la formazione dell’Under 19 Silver, guidata da Coach Olivieri, ha conquistato il titolo regionale, ribaltando il -12 di gara 1 vincendo alla bombonera contro Montegranaro 61 a 75.

Angelo Campioni