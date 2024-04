Ginnastica ritmica, coppa del mondo

A Sofia in Bulgaria dove si sta svolgendo la seconda tappa del circuito 2024 di World Cup di Ginnastica Ritmica Sofia Raffaele per soli 0,10 decimi non riesce a conquistare il podio scivolando al quarto posto. Una medaglia di legno beffarda, dopo una due giorni molti intensi, dove la ginnasta fabrianese ha sfiorato il bronzo perdendolo per solo 0,10. Sofia è stata l’unica atleta ad esibirsi e presentare tutti e 4 i nuovi esercizi ancora da affinare e mettere a punto. La formica atomica è stata superata dalle padrone di casa Kaleyn (137.300) e Nikolova (135.100) rispettivamente prima e seconda. Terza l’israeliana Atamanov. Un duello molto spettacolare fino all’ultimo quello tra l’Atamanov e la Raffaeli concluso con 132.600 punti per l’israeliana e 132.500 punti per l’atleta della Ginnastica Fabriano. Una vera e propria beffa per Sofia che ha lottato ad armi pari con le avversarie, ma per un soffio ha perso la medaglia per una lieve perdita al nastro (12esimo posto) nel finale dell’esercizio. Per Milena Baldassarri nessuna finale, ancora non in perfetta forma si è fermata all’All-around al 18° posto. Oggi le finali per attrezzo dove Sofia Raffaeli sarà impegnata in tre competizioni (cerchio, palla e clavette). Con due ottime performances nella prima giornata Sofia accede sia alla finale al cerchio (35.200) – montato sulle note di "Rescue" di Lauren Daigle. Nella seconda giornata stecca al nastro ma ottiene la terza finale alle clavette (32.950) con un incantevole esercizio.Al nastro (30.850) porta a termine un’esecuzione ottima, ma la perdita sul finale dell’attrezzo compromette sia il bronzo che l’accesso alla finale Angelo Campioni