I Dockers impensieriti da Gori Ma nella ripresa blindano l’1-1

PORTUALI

1

FERMIGNANESE

1

PORTUALI : Tavoni, Ragni (70’ Morbidoni), Tonini, Rinaldi (53’ Santoni), Savini, Severini (53’ Marzioni), Lazzarini, Garuti (53’ Bozzi), Gioacchini (85’ Donzelli), Mascambruni, Carnevali.

All. Ceccarelli

FERMIGNANESE: Cappuccini, Mariotti, Masullo, Lucciarini, Fraternali, Patarchi, Garota (70’ Volpini), Cusimano, Gori, Bozzi, Loberti.

All. Teodori

Arbitro: Gasparoni di Jesi

Reti: 38’ Gori, 66’ Carnevali

Note: ammonito Rinaldi; espulso Mascambruni al 73’ per proteste; al 92’ Tavoni para un rigore a Fraternali

I Dockers vanno sotto nel primo tempo per effetto del gol di Gori, reagiscono nella ripresa con lo splendido sigillo di Carnevali e blindano l’1-1 nel finale grazie al rigore parato da Tavoni.

Finisce con un brivido in pieno recupero, ma in perfetta parità, il big match di PromozioneA tra Portuali e Fermignanese. Un punto importante per gli anconetani che mantengono il secondo posto della classifica in coabitazione con l’Urbania.

La sfida del Giuliani di Torrette si apre con la doppia chance per gli uomini di Ceccarelli, capaci di farsi pericolosi con Mascambruni e Gioacchini.

Ma sono successivamente i pesaresi a mettere la freccia e sugli sviluppi di un calcio di punizione Gori non perdona.

Nella ripresa i Portuali si scuotono subito e grazie ad una bella azione corale pareggiano con il tiro in diagonale di Carnevali.

I Dockers rimangono in dieci a metà round, espulso Mascambruni.

E in un finale di sofferenza rischiano grosso sul penalty che Fraternali calcia male tra le braccia di Tavoni. 1-1, punto giusto per entrambe.

Giacomo Giampieri