Le ‘farfalle’ Raffaeli: "Io resto a Fabriano"

L’addio di Julieta Cantaluppi, allenatrice di fama internazionale e scopritrice di talenti nella ritmica italiana lascerà la Ginnastica Fabriano e soprattutto la Nazionale italiana in contrasto con l’attuale coordinatrice.

Inutile dire che questa partenza, destinazione Israele, lascia perplessi il mondo della ginnastica prima scosso dalle incredibili rivelazioni delle atlete che hanno messo sottosopra i dirigenti della nazionale delle farfalle, e adesso per l’addio della Cantaluppi perché, secondo voci di corridoio, la ginnastica Fabriano, fiore all’occhiello di questa disciplina a livello mondiale, andava ridimensionata.

Fabriano ha portato sul tetto del mondo due individualiste come Milena Baldassarri e Sofia Raffaeli che sono entrate nella leggenda a suon di record dando la possibilità all’Italia di tornare ai vertici mondiali dopo anni di oblio.

All’accademia cartaia si sono formate ragazze provenienti da tutto il mondo che dopo questa esperienza sono riuscite a raggiungere traguardi incredibili. In questo momento la Ginnastica Fabriano non ha più nel suo staff la coppia Ghiurova-Cantaluppi che con il tempo sono riuscite a scoprire talenti e portare Fabriano alla ribalta mondiale. Sette scudetti vinti consecutivamente è una coppa dei campioni a squadre, più una miriade di titoli italiani e mondiali individuali vinti dalla coppia Raffaeli-Baldassarri.

A poco meno di un anno dalla partecipazione olimpica le due atlete saranno senza la loro allenatrice e madre adottiva che con pazienza, responsabilità e competenza ha dato loro la possibilità di affermarsi ad alti livelli.

Sofia Raffaele in forza alla Ginnastica Fabriano, commenta la notizia dell’addio della sua allenatrice Julieta Cantaluppi, colei che la plasmata e l’ha presa per mano e l’ha portata sul tetto del mondo: "lo amo lavorare a Fabriano. E’ casa mia e per sempre sarà così - afferma la vicecampionessa del mondo –. Con Claudia Mancinelli (che ha preso il posto della Cantaluppi, ndr) abbiamo da subito instaurato un rapporto di fiducia e stima. Mi piace lavorare insieme e sento che posso continuare a crescere. La nostra direttrice sportiva, Morosin, mi ha seguito passo passo in questo cambiamento. E’ sempre stata molto attenta a tutte le necessità mie e della società. Nonostante il momento sia difficile mi sento sostenuta dalle persone che ho intorno e ho estrema fiducia nella loro professionalità e competenza".

"Ora voglio centrare l’obiettivo della vita, le Olimpiadi di Parigi 2024 insieme alla mia compagna di sempre Milena Baldassarri. In palestra l’ambiente è sereno - conclude - mi piace stare in questa bolla lontana dalle critiche che spero presto possano lasciare spazio al sostegno e alla fiducia di cui avrei tanto bisogno".

La Società Ginnastica Fabriano prende atto di questa irrevocabile decisione e ringrazia Julieta per aver portato Fabriano ad essere "Capitale Mondiale della Ritmica". "Juli ci ha lasciato un grande tesoro il suo know how. Proprio questo è il nostro punto di forza per continuare sulla strada di successi intrapresa proprio da lei – afferma il presidente, Angela Piccoli –. Il passaggio del testimone a Claudia Mancinelli è stato voluto proprio da Juli".

"Abbiamo - sostiene il direttore sportivo Maila Morosin - sempre messo l’atleta totalmente al centro del nostro progetto a partire da uno staff tecnico altamente qualificato a disposizione della nostra Head Coach che ha contribuito a fare la differenza e che continuerà a cavalcare l’onda dei successi. Ci aspettano sfide importanti ed è grande la responsabilità e l’onore di portare a Parigi due ginnaste. Mai, nella stessa scuola, si erano staccati due pass per le Olimpiadi, abbiamo un vivaio di altissimo livello da crescere e un contributo importante da dare a tutto il movimento".

Angelo Campioni