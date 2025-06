Proteste per incuria e degrado: "Al lavoro per risposte tempestive"

Interventi di manutenzione del verde e provvedimenti per la derattizzazione, ora arrivano i chiarimenti dell’assessore all’Ambiente Elisa Penna: "Siamo pienamente consapevoli dell’importanza di questi servizi per il decoro urbano e la salute pubblica e continueremo a lavorare con determinazione per garantire risposte il più possibile efficaci e tempestive", rassicura.

Le sue parole arrivano in seguito alle segnalazioni di alcuni cittadini di Castelferretti, residenti nella zona ricompresa tra le vie Romero e Olof Palme, che nei giorni scorsi si erano lamentati pubblicamente, e sul Carlino, per l’incuria di certi spazi pubblici e così avevano chiesto al Comune di Falconara di prestare attenzione con operazioni specifiche.

La riflessione della rappresentante leghista, però, non si limita alla frazione falconarese, ma serve ad allargare il perimetro e a volgere lo sguardo sull’intera città: "La stagione attuale, caratterizzata da un’alternanza particolarmente intensa di piogge e giornate soleggiate, ha determinato una crescita eccezionalmente rapida della vegetazione, ponendo sfide significative in termini di intervento e gestione – dice l’assessore Elisa Penna –. Peraltro l’amministrazione, per tutelare la salute dei cittadini, non utilizza diserbanti chimici, ma questo comporta una notevole e continua crescita dell’erba. Nonostante ciò, si sta procedendo con il massimo impegno e rapidità, compatibilmente con i limiti oggettivi della fase di transizione che stiamo affrontando".

E qui la specifica: "Siamo infatti in una fase di chiusura dei vecchi contratti e di assegnazione alle nuove ditte, con la conseguente inevitabile riorganizzazione degli interventi durante il passaggio di consegne". Sul fronte della derattizzazione, invece, l’assessore Penna riferisce: "Abbiamo attivato un servizio con una ditta specializzata che effettua un monitoraggio costante del territorio – la spiegazione –. Questa provvede al rifornimento degli erogatori con esche specifiche e al loro controllo periodico, in modo da assicurare un’efficace distribuzione in base alla presenza effettiva di roditori. Le zone con maggior consumo di esche, che indicano una maggiore presenza di ratti, vengono trattate con maggiore attenzione. L’ultimo intervento è stato effettuato a fine aprile, mentre il prossimo è già programmato per i primi giorni di giugno, incluso il trattamento mirato in considerazione delle segnalazioni fornite". Nuovi interventi, dunque, che stanno per partire.