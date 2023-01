Tuffo di Capodanno 2023 a Portonovo: nuotata e poi il brindisi

Bagno di Capodanno a Portonovo (foto da Facebook)

Portonovo (Ancona), 31 dicembre 2022 – Bagno del 31 dicembre a Portonovo. Tradizione rispettata anche quest’anno alla baia: oggi a mezzogiorno, una quarantina di temerari si sono gettati dal molo per il tuffo e una nuotata (gelata) di Capodanno.

La sfida è stata lanciata come sempre da Tommaso Buglioni, in arte Tom Tattoo, ed esperto di apnea e tuffi. Poi è scattata la festa per gli auguri e brindisi con spumante. Un saluto speciale al vecchio anno e un benvenuto al 2023.

"Domani alle 12 si replica a Sirolo, spiaggia di San Michele”, ha detto Buglioni.