Gomme termiche 2022: obbligo, tempi di consegna e tipi. Pittogramma alpino, cosa vuol dire

Roma, 5 novembre 2022 - Gomme invernali 2022: è arrivato il momento di montarle. L'ottobrata (e l'inedita novembrata) finora hanno fatto sì che le automobilisti ritardassero l'appuntamento con gli pneumatici Mud+Snow, fango e neve. Ma il primo calo di temperature ci ha ricordato l'obbligo di metterci in regola. In alternativa, bisogna avere le catene a bordo.

Gomme invernali, quando scatta l'obbligo

L'obbligo di montare le gomme da neve scatta dal 15 novembre e dura fino al 15 aprile, con possibilità di allungare il periodo fino al 15 maggio.

In sostanza tutte le regioni italiane hanno tratti stradali o autostradali soggetti a tale obbligo e i due terzi delle Province italiane hanno adottato misure di limitazione del traffico in inverno in assenza di corretto equipaggiamento.

Come evitare le multe

Per affrontare al meglio le strade bagnate, sdrucciolevoli, brinate o innevate, è consigliabile montare gomme invernali organizzando per tempo il cambio dal rivenditore specialista, informandosi circa l’eventuale obbligo vigente sul territorio per non incorrere in sanzioni e soprattutto per viaggiare sicuri.

"Come si riduce lo spazio di frenata"

Dotare il veicolo di pneumatici invernali correttamente gonfiati significa diminuire lo spazio di frenata fino al 15% su fondo bagnato e fino al 50% in presenza di neve al suolo. Gli pneumatici invernali consentono la mobilità in sicurezza per tutto l’inverno senza dover montare dispositivi supplementari di aderenza.

Cosa significa il pittogramma alpino

Le gomme di ultima generazione, quelle con il pittogramma alpino - simbolo 3PMSF che riporta una montagna stilizzata a tre picchi con all’interno un fiocco di neve - forniscono prestazioni superiori in aderenza, motricità, frenata nelle condizioni più critiche. Questi pneumatici hanno superato uno specifico test omologativo su neve che ne attesta le caratteristiche superiori su quel tipo di fondo e che quindi va preferito a quello che non ce l’ha.

I tempi di consegna

Il periodo è particolare e i tempi di consegna degli pneumatici si sono allungati, quindi è bene prenotare per tempo.

"La versione 4 stagioni"

In questi ultimi anni è cresciuta molto la categoria dei pneumatici “all season”,”4 stagioni”,”all weather”,”multi stagionali”. Si tratta di definizioni commerciali a cui ciascun costruttore attribuisce contenuti tecnici specifici. Se questi pneumatici hanno la marcatura M+S o meglio ancora il pittogramma alpino, hanno caratteristiche di idoneità per la marcia in inverno e in particolare su neve. Pertanto con questi pneumatici è consentita la circolazione in presenza di Ordinanze.

A questo sito si possono scaricare le ordinanze