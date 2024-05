A capo dell’Ascoli Piceno festival arriva un imprenditore aquilano

Tempo di novità per l’associazione Ascoli Piceno festival, con il cambio di direttivo, presidente, direttore artistico e programma. Al posto dell’uscente Emanuela Antolini, diventa presidente l’imprenditore aquilano Berardino De Angelis, mentre il consiglio direttivo viene composto da Antonio Attorre, Claudia Giannelli, Paola Izzi, Vincenzo Marini Marini, Sabino Papagna e Rossana Sarchielli. Il nuovo direttore artistico è invece il violoncellista Giuliano De Angelis, anche lui aquilano. Ma a cambiare non è solo chi organizza: "Quest’anno – commenta il neo direttore artistico De Angelis – ci sono tantissime novità, a partire dal calendario. Invece che a settembre, l’ap festival quest’anno inizierà il 20 ottobre e finirà l’8 dicembre, quindi prendendo due mesi interi". Poi, nuova programmazione: "Quest’anno sarà molto ordinata, con due appuntamenti fissi: il giovedì sera e la domenica pomeriggio. E poi, abbiamo aggiunto due eventi, quindi passiamo da 16 a 18". Per quanto riguarda gli ospiti, "Sono tanti e di fama mondiale – sottolinea De Angelis – che sapranno dare continuità all’altissimo livello artistico delle passate edizioni. Ci saranno ad esempio il clarinettista Alessandro Carbonare, il violoncellista vincitore del prestigiosissimo Premio Tchaikovsky Denis Shapovalov, l’oboista Fabien Thouand, i pianisti Roberto Prosseda e Merita Rexha Tershana, il flautista Silvia Careddu, la violinista Linda Hedlund e i jazzisti Paolo Di Sabatino e Javier Girotto". L’attenzione è rivolta anche ai giovani: "Oltre ad una offerta musicale di alto livello, per far apprezzare sempre di più al bellezza della musica come elemento per vivere meglio il quotidiano, e favorire il turismo culturale in una città affascinante come Ascoli, - afferma sempre De Angelis - ci poniamo obiettivi precisi. lI principale di quest’anno è raggiungere gli studenti delle scuole. Ecco perché è stata creata una rassegna specifica, Apf per la scuola, con ben 4 appuntamenti dedicati agli studenti degli Istituti Comprensivi D’Azeglio, Luciani edi Offida. Secondo la rilevazione di Marche concerti, nessun altro è ancora riuscito ad ottenere questo coefficiente di penetrazione scolastica in regione". L’anticipazione è prevista per questo sabato, 11 maggio, dove verrà presenta la stagione ai soci nell’auditorium ‘Emidio Neroni’ con un ‘pomeriggio con Wolfgang’ (Mozart ndr.), ad ingresso libero. Al termine del concerto ci sarà poi il brindisi con le tipicità dei produttori ‘Cia - agricoltori italiani’ che anche quest’anno collaborano con Ascoli piceno festival proponendo le tipicità enogastronomiche del territorio.

Ottavia Firmani