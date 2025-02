A Castignano stasera c’è il veglione

Il borgo di Castignano è pronto ad ‘impazzire’ ancora una volta nel periodo più divertente dell’anno. Si aprirà oggi, infatti, l’edizione 2025 del Carnevale Castignanese, con il veglione inaugurale in maschera, che andrà in scena nella struttura polifunzionale ‘Predaia’ in contrada Galvoni.

Per quest’anno la scelta del tema è ricaduta sul Circo, con il titolo della serata che sarà ‘Ma che è sta pagliacciata?’. Ci si potrà quindi sbizzarrire ad interpretare con la propria maschera qualsiasi soggetto, umano o animale, o addirittura oggetto inanimato, presenti normalmente nei classici circhi itineranti oppure una rivisitazione di essi in modalità goliardica: l’importante sarà divertirsi e ballare tutta la notte sulle note di Cimi Dj, dalle 23, con ingresso a 5 euro.

Alla maschera più originale e simpatica saranno riservati come premio due biglietti di ingresso omaggio per il veglionissimo mascherato previsto per il sabato successivo. Si entrerà poi nella settimana storica del Carnevale Castignanese. Non solo eventi e manifestazioni, ma anche momenti educativi e culturali, con diverse attività organizzate sinergicamente da Pro Loco, Comune e Croce Rossa locale in collaborazione con le scuole dell’infanzia, elementari e medie per portare all’interno degli istituti scolastici la tradizione locale.

Matteo Porfiri