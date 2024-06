A lezione di primo soccorso

Lunedì alle 21 via al corso pratico di volontariato della Misericordia di Grottammare: 4 serate, cui si aggiungeranno anche affiancamenti in servizio come tirocinio. Gli argomenti oggetto del corso pratico vanno dal barellamento del trasporto sanitario ordinario, alla mobilizzazione e immobilizzazione del paziente, alla rimozione del casco, il B.L.S., alle manovre disostruttive delle vie aeree nell’adulto, nel bambino e nel lattante, la misurazione dei parametri vitali (pressione arteriosa, ossigenazione del sangue e frequenza cardiaca), al funzionamento dei protocolli della centrale operativa 118, ai protocolli di igiene e sanificazione di mezzi e personale e agli aspetti legali del volontario soccorritore. Il Corso pratico volontario soccorritore rappresenta una grande opportunità per acquisire professionalità nel soccorso e vivere un’esperienza straordinaria. Adesioni entro sabato. Info 0735-632437.