"A quando i lavori finali sull’Albula?"

Quando verrà completata la realizzazione delle casse di laminazione sull’Albula? È quanto Paolo Canducci chiede all’amministrazione comunale: il consigliere di minoranza, che aveva portato l’argomento in consiglio cinque mesi fa, osservando lo stato del torrente dovuto al maltempo esorta il vertice di Viale De Gasperi a chiudere un intervento in grado di garantire maggiore sicurezza. "I lavori delle casse di laminazione sull’Albula hanno ridotto i danni causati dal maltempo di questi giorni – afferma Canducci – ma il progetto originario prevedeva la realizzazione di quattro casse: questo significa che ne mancano da fare due, e dopo l’amministrazione Gaspari nessuno ha chiesto di stanziare i fondi per completare l’intervento progettato, che deve rappresentare una priorità per prevenire problematiche come quelle di oggi". Le forti piogge del 18 settembre hanno alzato in pochissimo tempo il livello d’acqua presente nel letto del torrente di oltre un metro, ma le immagini di questi giorni sembrano mostrare un fiume in piena. Motivo per il quale Canducci chiede lumi anche sulla manutenzione delle opere realizzate.

Ad aprile il vicesindaco Tonino Capriotti sottolineava come fosse necessario prevedere interventi di questo tipo, e come il tema fosse stato discusso a partire dal 2011: trattandosi di opere intercomunali, disse allora l’assessore, veniva evidenziato che si sarebbe potuto provvedere, nel merito, con un progetto di durata quinquennale, di concerto con i comuni interessati e la provincia. Il problema, banalmente, erano i fondi con cui finanziare questi lavori: il comitato istituito per verificare l’accordo di programma, quindi, valutava l’opportunità di effettuare un tavolo tecnico finalizzato alla stesura di un protocollo d’intesa fra gli enti. "Nel momento in cui saranno disponibili i fondi e sarà possibile completare l’opera – concluse allora Capriotti - sicuramente rivedremo l’accordo e chiariremo ogni aspetto relativo alla manutenzione". "È iniziato l’iter per la firma della convenzione? – attacca ora il capogruppo di Europa Verde –. Si è mosso qualcosa dall’ultima volta che ne abbiamo parlato? Invece di pensare a realizzare parcheggi e la copertura dell’Albula si dovrebbe sollecitare la regione perché vengano stanziate le risorse che mancano per completare l’opera di messa in sicurezza del torrente".

Giuseppe Di Marco