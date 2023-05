A Rigo il ricordo di Pinetta Guerrieri, pezzo di storia del paese

In occasione del trigesimo della morte di Pinetta Guerrieri, di Rigo di Montegallo, la nipote Franca e tutte le persone che le hanno voluto bene la vogliono ricordare. Pinetta è stata la titolare dell’ultimo negozio di alimentari di Rigo, piccolo borgo ai piedi del Vettore. Oltre a essere una delle anime più attive del paese, insieme al marito Aurelio, detto Ureé, per anni ha tenuto aperto quello che una volta era la bottega, l’osteria del paese, il cuore pulsante di quel gruppo di case. Lì si faceva festa, lì ci si ritrovava semplicemente per una chiacchierata, per stare insieme e si percepiva di essere parte integrante di quella comunità. Pinetta è stato l’ultimo pilastro di Rigo, una donna unica. Aveva un carattere affabile e aperto, che l’ha fatta apprezzare a chiunque l’abbia conosciuta. Sempre sorridente dietro la sua bilancia rossa, pronta ad accogliere ed accontentare tutti. La bottega di Pinetta è stata chiusa prima del terremoto. Pinetta se n’è andata e con lei un pezzo di cuore di chi l’ha conosciuta e di chi ha abitato a Rigo.

m.g.l.