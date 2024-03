A14, stop ai cantieri per le feste: da Pasqua ai ponti in programma

Ascoli, 24 marzo 2024 – Dopo i disagi dei giorni scorsi nel tratto autostradale delle gallerie, dove ci sono cantieri e scambi di carreggiata, aggravati notevolmente dagli incidenti, la società Autostrade per l’Italia si sta già organizzando per la sospensione dei cantieri in vista dell’esodo per la Pasqua e per i ponti del 25 aprile e del primo maggio.

Va ricordato che Autostrade per l’Italia ha concertato con le Istituzioni territoriali, e sotto la supervisione del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, un calendario di lavorazioni che prevede ampie finestre di sospensione dei cantieri nei periodi di maggiore esodo, al fine di agevolare i flussi di traffico e mitigare l’impatto sugli utenti. In particolare, è prevista una prima rimozione dei cantieri dalla mattina di martedì 26 marzo alla sera di martedì 2 aprile per agevolare gli spostamenti per le festività Pasquali, una seconda finestra da giovedì 18 aprile a lunedì 6 maggio per i ponti del 25 aprile e 1 maggio e, infine, la sospensione estiva dal 31 maggio al 10 settembre.

A questo proposito Autostrade specifica che la durata degli interventi e le date di rimozione dei cantieri dell’asse autostradale sono direttamente correlate alla durata dei periodi di sospensione che vengono stabiliti: ciò ha determinato per il 2023 una finestra temporale a disposizione per l’esecuzione dei lavori pari a circa il 58% dell’anno, corrispondente a 213 giorni solari. Inoltre, a partire dall’inizio dell’anno 2023, è stata inoltre alleggerita significativamente la presenza dei cantieri nella tratta marchigiana dell’A14 attuando gli scambi di carreggiata solo in orario notturno, salvo casi in cui la natura dell’intervento non lo consenta, come rifacimento giunti. Infine fa sapere che nei fornici ancora oggetto dei lavori, entro la fine del 2024 sarà a uno stato di avanzamento del 90%.