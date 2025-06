Abusivi in spiaggia, scattano i controlli

Come la polizia locale prova ad allargare le maglie dei controlli, per garantire altri servizi, la spiaggia di San Benedetto si trasforma in un grande mercato ambulante abusivo, con bancarelle, carretti, teli stesi a terra. Un mercato improvvisato con capi di abbigliamento, accessori, scarpe, borse, asciugamani, chincaglieria varia, con decine e decine di bagnanti che si affollano attorno alla ricerca dell’affare, se di affare possiamo parlare. Tutto questo sulla spiaggia, mentre sul lungomare, oltre agli altri ambulanti abusivi sostano auto e furgoni carichi di merce destinata al commercio abusivo, per la maggior parte con marchi contraffatti. Pochi sono a conoscenza del fatto che, se sorpresi ad acquistare merce con marchi falsi incorrono in consistenti sanzioni. Ieri mattina la spiaggia si era riempita di nuovo e quando sono arrivate le pattuglie della polizia locale c’è stato il fuggi fuggi con abbandono di merce che è stata recuperata e sequestrata dagli agenti.