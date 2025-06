Giulia Boretti per Sant’Emidio

La sorridente Giulia Boretti sarà la dama di luglio per il sestiere di Sant’Emidio. La 34enne, educatrice di asilo nido, è stata presentata ieri pomeriggio nella sede di rua degli Sgariglia, insieme alle altre figure che arricchiranno il corteo della Quintana in notturna. A fare gli onori di casa, davanti a tanti sestieranti, sono stati il caposestiere Mariangela Gasparrini e il console Vittorio Crescenzi, i quali hanno annunciato che per l’edizione del 12 luglio il sestiere del centro storico farà debuttare quattro nuovi personaggi. Si tratta dei saggi, interpretati da altrettanti componenti del comitato rossoverde. Altre figure, poi, verranno introdotte ad agosto e per il momento, sulle stesse, vige il più assoluto riserbo. Tornando alla dama, protagonista della serata, Giulia Boretti è da sempre legata alla Quintana, avendo preso parte al corteo già da giovanissima. Mamma della piccola Vittoria, di tre anni e mezzo, è sposata con Mirko Evangelista, team manager dell’Ascoli Calcio. Giulia appartiene a una storica famiglia di commercianti e ha svelato che indosserà un abito di colore rosso bordeaux. "Sono molto emozionata per questo ruolo che mi è stato assegnato e ringrazio il sestiere per aver creduto in me – le parole della ‘dama della rosa rossa’ –. Cercherò di prepararmi al meglio, anche dal punto di vista psicologico, perché sono consapevole del fatto che quella sera proverò delle sensazioni fortissime. Però, onestamente, non vedo l’ora. Cosa temo di più? Sicuramente l’ingresso del corteo a piazza del Popolo, perché lì avrò tanti occhi puntati addosso. Comunque, ripeto, sarà un grande onore essere la dama del mio sestiere. Realizzo un sogno che avevo da sempre".

Le due dame a cavallo, per luglio, saranno invece la 34enne Barbara Alessandri (nei panni di Menichina Soderini) e la 31enne Federica Del Papa (che interpreterà Flavia Guiderocchi). Nel ruolo della marchesa Sgariglia, invece, ci sarà la 47enne Roberta Morganti. Tutte e tre, così come la dama, hanno ammesso di essere molto emozionate per la responsabilità loro assegnata dal sestiere. Presente anche il cavaliere Tommaso Finestra, nei confronti del quale il caposestiere Mariangela Gasparrini ha ribadito tutta la propria fiducia e quella del comitato, considerandolo "tra i più preparati" nel panorama nazionale. "Abbiamo confermato i tre cavalli dell’anno scorso e ne abbiamo aggiunti due nuovi – ha rivelato Finestra –. Il nostro è un progetto duraturo, basato su una scuderia solida e su un ambiente che crede moltissimo in me".

Matteo Porfiri