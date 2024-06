Accademia di recitazione Aifas, una masterclass con Piccioni

Tre giorni di formazione con l’Accademia Aifas e un masterclass con il regista Giuseppe Piccioni, dal 21 al 23 giugno, presso la sede a Porto d’Ascoli, presso la quale quest’anno, da ottobre a maggio, il cineasta ascolano ha diretto un corso di recitazione cinematografica. Nel corso delle tre giornate di lavoro saranno affrontati diversi argomenti tra cui lo studio del personaggio, l’uso della voce, la recitazione davanti ad una telecamera, pratica attiva dei partecipanti nelle scene scelte, utilizzando telecamera e microfono; revisione delle scene tramite monitor, analisi del metodo di lavoro del regista, incluse le sue direttive e osservazioni; visione di filmati e sequenze selezionate, con un focus particolare sulle tecniche di recitazione. Per info e iscrizioni: https://www.aifas.it/masterclass-cinema-con-giuseppe-piccioni/. Giuseppe Piccioni è uno dei registi più stimati del panorama cinematografico internazionale. Dirige 11 film dal 1987, l’esordio avviene con "Il grande Blek", che gli vale il Premio De Sica. Nel 1999 dirige "Fuori dal mondo", con Margherita Buy e Silvio Orlando. Il film ottiene cinque "David di Donatello", quattro "Ciak d’oro", la "Grolla d’oro" per il miglior produttore, il "Silver Hugo Award" al Festival Internazionale di Chicago, il Premio come miglior film e il Premio del pubblico all’AFI International Film Festival di Los Angeles. Il film è candidato a rappresentare l’Italia agli Oscar. Nel 2001 presenta alla Mostra del Cinema di Venezia "Luce dei miei occhi", i due protagonisti: Sandra Ceccarelli e Luigi Lo Cascio vincono la "Coppa Volpi". Nel 2004 inizia a collaborare come docente di regia, sceneggiatura e recitazione cinematografica presso l’Accademia Nazionale di Arte Drammatica Silvio D’Amico. Nel 2017 è presidente della giuria di Venezia Classici all’interno della 74ª edizione del Festival di Venezia. Il suo ultimo film è "L’ombra del giorno" (2021) con Riccardo Scamarcio e Benedetta Porcaroli. Il film interamente girato ad Ascoli Piceno ottiene vari riconoscimenti nei festival internazionali. Tra l’altro presso l’Accademia giovedì 13 giugno è in programma un open day alle ore 21 al Teatro San Filippo Neri, per illustrare a quanti possono essere interessati i corsi che partiranno a settembre, per cui è già possibile effettuare le iscrizioni, anche alla luce del fatto che i posti sono limitati. Per informazioni www.aifas.it.

Stefania Mezzina