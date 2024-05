Accompagnatore con Legambiente: ecco gli attestati

Con la consegna degli attestati ai 54 studenti del 4A e 4B turistico dell’istituto Fazzini Mercantini di Grottammare, si terminato il primo corso di Accompagnatore Turistico di Legambiente. L’attività didattica di formazione, voluta dal circolo ’Lu Cucale’ di San Benedetto e patrocinata dal comune di Grottammare, ha avuto il benestare della dirigente scolastica dell’istituto, Sabrina Vallesi, che lo ha inserito nel percorso per le competenze trasversali e l’orientamento, per l’anno scolastico 2023-2024. Alla cerimonia per la consegna degli attestati hanno partecipato: il vicesindaco di Grottammare Lorenzo Rossi, l’assessore all’ambiente Alessandra Biocca, la presidente del circolo ’Lu Cucale’, Kessili De Berardinis, la tutor didattica di Legambiente, Elisa Bedetta, la referente di Slow Food, Alessia Consorti, il vice preside dell’Istituto Luigi D’Aniello e il segretario di Legambiente, Sisto Bruni. Il corso, della durata di 35 ore, ha permesso agli studenti di acquisire competenze specifiche nella conoscenza del territorio piceno, su come relazionarsi con enti e strutture turistiche, su come realizzare un programma escursionistico, naturalistico, culturale ed enogastronomico.