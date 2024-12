Accordo temporaneo per il passaggio pedonale verso lo stadio Riviera delle Palme

La prolungata controversia riguardante la chiusura del passaggio pedonale che collega la Statale 16 all’area Brancadoro, utilizzato da numerosi tifosi per raggiungere lo stadio Riviera delle Palme, sembra aver trovato una soluzione temporanea.

Il sindaco di San Benedetto, Antonio Spazzafumo, ha raggiunto un accordo con l’imprenditore Luigi Rapullino, proprietario dell’area interessata, per garantire l’accesso in occasione della partita tra Sambenedettese e Fermana in programma domani.

La chiusura del passaggio, avvenuta recentemente, aveva suscitato preoccupazioni tra i tifosi e la cittadinanza, poiché rappresentava una via storica per accedere allo stadio dopo aver parcheggiato lungo la Statale 16. La decisione di chiudere il passaggio, presa per motivi di sicurezza, aveva generato disagi e polemiche.

Per la partita in programma domani, il sindaco Spazzafumo ha deciso di intervenire personalmente, e non attraverso il Comune, disponendo la presenza di personale incaricato di aprire e chiudere i cancelli, vigilando sul transito dei tifosi sia all’ingresso che all’uscita dallo stadio. Questa misura temporanea mira a facilitare l’accesso dei sostenitori, evitando ulteriori disagi.

Parallelamente, la Sambenedettese aveva valutato l’implementazione di un servizio di bus navetta per collegare la Statale 16 alla zona dello stadio, al fine di ovviare alla chiusura del passaggio pedonale. Tuttavia, con l’intervento del sindaco, questa soluzione potrebbe essere posticipata o rivista.

Nonostante questa iniziativa, permangono restrizioni lungo viale dello Sport. Un’ordinanza della polizia locale ha infatti istituito di nuovo divieti di sosta nelle aree adiacenti all’impianto sportivo, per motivi di ordine pubblico e sicurezza.

La questione del passaggio pedonale ha alimentato una lunga polemica tra tifosi nei confronti dell’amministrazione comunale. La chiusura improvvisa del varco aveva sollevato interrogativi sulla gestione degli accessi allo stadio e sulla comunicazione tra le parti coinvolte.

Per il futuro, il Comune intende trovare una soluzione definitiva che garantisca il passaggio dei tifosi dalla Statale 16 al Riviera delle Palme per il resto del campionato. L’obiettivo è assicurare un accesso sicuro e agevole, nel rispetto delle esigenze di sicurezza e delle proprietà private coinvolte.

In conclusione, sebbene l’intervento del sindaco Spazzafumo rappresenti un passo avanti nella risoluzione della problematica, sarà fondamentale che tutte le parti coinvolte collaborino per individuare una soluzione duratura, che concili le esigenze dei tifosi con quelle di sicurezza e rispetto delle proprietà private.