Achille Lauro in piazza Kennedy a Pagliare ad agosto

Achille Lauro ha annunciato nuovi appuntamenti dal vivo dell’Achille Lauro Summer Fest - A Rave Before L’Iliade, la nuova e incandescente leg estiva con special guest Boss Doms, che farà tappa in Piazza Kennedy di Pagliare del Tronto il 9 agosto alle 21.30. I biglietti sono disponibili sui circuiti TicketOne www.ticketone.it e Ciaotickets www.ciaotickets.com (online e punti vendita): posto unico 38,00 (diritti di prevendita inclusi). Info: 0871 685020. Sull’onda di questo rave l’autunno inizierà poi con Ragazzi Madre - L’Iliade Il Live i due show unici previsti il 4 ottobre al Forum di Milano e il 7 ottobre al Palazzo dello Sport di Roma. Reduce dal successo di Ragazzi Madre – L’Iliade il docufilm che racconta il suo percorso artistico e i primi dieci anni di carriera disponibile su Prime Video e dopo mesi in testa alle classifiche con Stupidi Ragazzi (Elektra Records / Warner Music Italy), l’ultimo singolo dal sound avanguardista che ha legato grazie alla musica elettronica un brano pop alle basi urban, Achille Lauro quest’estate è pronto a riabbracciare il suo pubblico che non ha mai smesso di sostenerlo per celebrare tutti gli album che lo hanno reso da icona trap a poliedrico artista in grado di smantellare ogni stereotipo.