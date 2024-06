Addio a don Gianni, parrco di riferimento per tutta la riviera

All’età di 93 anni è tornato alla casa del Signore don Gianni Anelli, cresciuto con una forte vacazione religiosa e che è stato sempre molto apprezzato dai parrocchiani dove ha prestato il servizio sacerdotale. Da giovane è stato vicario di Castignano, poi vicario a San Benedetto Martire dal 1956 al 1968, quindi parrocco nella chiesa Gran Madre di Dio a Grottammare fino al 2000. A seguire è stato amministratore a Grottammare nella parrocchia di S, Giovanni Battista: parroco a Cupra -amministratore di Sant’Andrea San Basso fino al 2003. Dopo vari incarichi ha terminato la sua carriera pastorale come rettore della Chiesa di S. Francesco da Paola dal 2003 al 2017. Il suo nome, comunque, è legato in modo indissolubile alla comunità di Santa Gemma a San Benedetto e don Vittorio Massetti. Da quando non aveva più una parrocchia da seguire era un punto di riferimento come padre confessore nella Cattedrale Madonna della Marina. Negli ultimi tempi era ospite dei Padri Sacramentini di San Benedetto. La salma di don Gianni sarà nella cappella adiacente al santuario dell’adorazione dei Padri Sacramentini. I funerali si terranno oggi pomeriggio alle 16,30 nella cattedrale Madonna della Marina.