Addio a Marco Diamanti. Cocò se n’è andato, aveva solamente 58 anni

Un altro grave lutto ha colpito la tifoseria dell’Ascoli Calcio e tutta la Città delle Cento Torri in questo tragico 2025. Ieri è infatti deceduto Marco Diamanti, conosciuto da tutti come ‘Cocò’. Se ne è andato a soli 58 anni dopo aver lottato anche lui strenuamente contro una malattia che non gli ha lasciato scampo. Avrebbe compiuto 59 anni il prossimo 7 luglio. Tantissimi i messaggi di cordoglio alla famiglia da parte di parenti e amici inviati sui social.

La notizia è stata diffusa su Facebook dal cugino, l’agente di polizia municipale Giuliano Carpani, papà del calciatore dell’Ascoli Gianluca: "Buon viaggio cugino Cocò, la terra ti sia lieve". Marco Diamanti non ha mai fatto mancare il suo apporto da tifoso sin da ragazzo, dai tempi della serie A fino a questo campionato deludente del Picchio.

La salma rimarrà nella ‘Casa Funeraria Damiani’ al Battente, fino a poche ore prima del rito funebre che verrà celebrato questo pomeriggio alle ore 15 nella chiesa di San Pietro Martire. Il feretro poi verrà trasferito nel Cimitero di Folignano dove avverrà la sepoltura. Alla mamma Emidia, ai figli Elisa e Davide, ai fratelli Sante e Lucia, agli amici e ai parenti tutti giungano le condoglianze della tifoseria bianconera e quelle della redazione del Carlino. Ciao Cocò.

Valerio Rosa