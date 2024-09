Addio a Massimo Cittadini: artista dell’epoca digitale

Un altro grave lutto ha colpito la città di Ascoli. E’ deceduto infatti Massimo Cittadini, alias Massimo Contrasto. Artista tra i più rappresentativi dell’epoca digitale, era nato nella Città delle Cento Torri nel 1959 poi si era trasferito a Firenze nel 1988 laureandosi in architettura. E’ diventato successivamente uno dei fondatori della Scuola di Nuove Tecnologie dell’Accademia di Carrara, la prima in Italia. Si è spento ieri mentre era in viaggio tra Firenze e l’Accademia di Carrara. "Se ne è andato così, improvvisamente come un jack che si stacca frusciando da un amplificatore", ha scritto l’Accademia delle belle arti di Carrara. Artista tra i più rappresentativi dell’epoca digitale. Sui social sono stati tanti i messaggi di cordoglio degli amici ascolani, del cugino e collega giornalista Antonello Profita. Emozionante il ricordo degli studenti dell’Accademi: "Una vita di lavoro che lo ha sempre visto impegnato sulla soglia di Arte e Tecnologia auspicando già da subito la dissoluzione dei loro confini. Le parole d’ordine ’arte e interattività’ sono sempre state le polarità attraverso cui funzionavano i suoi celebri "Mandala System" complessi apparati di proiezione che riprendevano gli spettatori trasportandoli in un mondo di immagini e suoni virtuali non immersivi. Sì perché Cittadini voleva una realtà virtuale libera dal peso di apparati e sensori, una realtà virtuale libera e liberatoria".