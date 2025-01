Aggressione brutale a Comunanza, sul corpo di Paradisi lesioni gravissime

Ascoli, 2 gennaio 2024 – E’ stato un trauma cranico massivo a causare la morte di Renzo Paradisi, il 75enne morto il 28 dicembre scorso a cinque giorni dalla feroce aggressione di cui è rimasto vittima, il 23 dicembre, insieme alla moglie Maria Antonietta Giacomozzi, nella loro abitazione di Comunanza (Ascoli Piceno).

Sono i primi risultati dell’autopsia eseguita oggi dal medico legale Pietro Alessandrini su incarico della Procura di Ascoli. Paradisi è stato ucciso da Claudio Funari, 42 anni di Comunanza, che ha aggredito anche la moglie, ricoverata Funari, accusato di omicidio e tentato omicidio premeditati, avrebbe infierito sulla coppia con calci, pugni. Il trauma cranico massivo in Paradisi potrebbe essere dovuto a ripetuti colpi della testa contro una superficie dura. La moglie potrebbe invece essere stata colpita con un oggetto.

La dinamica dell’aggressione è ancora poco chiara. Per la Procura Funari ha agito deliberatamente, tanto che è ipotizzata la premeditazione. Al contrario, la difesa dell’imputato, rappresentata dall’avvocato Olindo Dionisi, propende per un omicidio preterintenzionale, sostenendo che la morte non fosse nelle intenzioni di Funari.

La Procura contesta a Funari anche il tentato incendio, la violenza privata e il danneggiamento, aggravati da futili motivi e dalla minorata difesa delle vittime. Per fare chiarezza, saranno effettuati ulteriori accertamenti, inclusi sopralluoghi e analisi delle cartelle cliniche dei coniugi Paradisi.