Aggressioni a San Benedetto. Più pattuglie per la riviera, incontro tra sindaco e prefetto

Saranno in diminuzione i reati predatori e gli atti vandalici, sarà la provincia più tranquilla sotto il profilo della giustizia e della sicurezza (dati relativi al 2013), ma gli episodi di violenza che si registrano in estate e in occasione delle festività sulla fascia costiera Picena raccontano un’altra storia. C’è bisogno di maggiori controlli e, quindi, di maggior personale.

Il problema, dopo le aggressioni che ci sono state la notte di Capodanno e la serata dell’Epifania è stato oggetto di discussione durante la riunione del comitato provinciale per l’ordine e la sicurezza che si è tenuto ieri ad Ascoli con la presenza del prefetto Sante Copponi, del questore Giuseppe Simonelli e del sindaco di San Benedetto Antonio Spazzafumo.

Al termine dell’incontro il primo cittadino ha riferito d’aver fatto presente al prefetto e al questore che, in certi momenti dell’anno, oltre al periodo estivo, è necessario assicurare a San Benedetto una presenza più intensa e costante delle forze dell'ordine. "Ho condiviso e ribadito l’importanza di proseguire l’azione volta ad elevare la qualifica del nostro commissariato di polizia – ha affermato il sindaco Spazzafumo –. Nel breve periodo sarà ulteriormente rafforzata la cooperazione tra il Comune e le forze di polizia attraverso tavoli tecnici per verificare il fabbisogno di personale in momenti particolari come i fine settimana, e valutare insieme le misure conseguenti.

Ho rilevato con piacere la volontà, espressa dal prefetto e dal questore, di intensificare il monitoraggio della situazione dell’ordine pubblico in questa città che comunque, è bene ribadirlo, rimane una città sicura, come evidenziano i dati su furti e atti vandalici registrati nel 2024 in calo rispetto all’anno precedente. Ringrazio tutte le forze di polizia – la conclusione di Spazzafumo - per il costante impegno e la professionalità che dimostrano sempre, soprattutto in situazioni di emergenza.

Quello del personale di polizia nella città di San Benedetto è argomento difficilmente risolvibile, fino a quando non sarà istituito un commissariato di primo livello, come il territorio richiede. Intanto le pattuglie, seppur ridotte, dovrebbero essere concentrate nella ore notturne nei fine settimana e durante l’estate. Forze dell’ordine schierate in piazza Giorgini o che girano per la città fino alle 19 fa un effetto deterrente, ma poi c’è bisogno di mantenere la stessa forza in campo anche in piena notte.

Marcello Iezzi