"Al lavoro per far riaprire il ponte chiuso"

Potrebbe essere solo una pausa momentanea, ma i cittadini temono che questa tradizione scomparirá. È il caso della storica Sagra delle Castagne che anima da oltre mezzo secolo il piccolo borgo di Capradosso, nel Comune di Rotella, che avrebbe dovuto svolgersi nel mese di ottobre ma che questa volta non si farà. Ad annunciarlo, sui social, sono stati gli organizzatori. Tutta colpa (o buona parte) del ponte del paese, chiuso ormai da quattro mesi per dei lavori di messa in sicurezza e mai riaperto. Un tratto, quello, che di fatto divide il paese e rende molto complicato raggiungerlo per i visitatori. "La competenza sul ponte è della Provincia – spiega il sindaco Giovanni Borraccini –. Abbiamo sollecitato l’intervento e e speriamo che lo stallo si possa sbloccare. Dispiace per questo annullamento della Sagra delle Castagne, che sarebbe giunta alla 52esima edizione ma sono certo che l’anno prossimo si potrà tornare a viverl". Delusi gli organizzatori. "Nessuna parola può far sparire questo dolore, ma sappiate che siamo qui, per voi e per il nostro paese - scrivono sui social –. Domenica 9 giugno: da lì a poco le nostre comunità si divise, per via di un ponte che univa il nostro paese come una grande famiglia. Un ponte instabile come il nostro futuro qui. Forse per alcuni, un piccolo problema, ma un dramma che lascia indietro chi per pochi metri il ponte lo ha davanti agli occhi e non dietro le spalle. Chi nel suo piccolo cercava di donare vita al nostro paese, si è ritrovato a dover rinunciare anche a questo, che per una piccola realtà come la nostra risulta essere essenziale. Siamo qui con le mani legate ad annunciarvi che, per la vostra e nostra sicurezza personale, abbiamo deciso di annullare la 52esima edizione della Sagra delle Castagne. Speriamo non sia un addio". È quello che si augurano tutti.

Matteo Porfiri