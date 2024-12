Al parco Calise procedono i preparativi del presepe vivente

Nel Parco Calise si intensificano le attività per la costruzione delle scene del Presepe Vivente di Grottammare, sotto la direzione del presidente dell’omonima Associazione, Fabrizio Rosati. Una rappresentazione, con 120 figuranti, che continua ad attrarre tantissimi visitatori provenienti anche da lontano. Si sono già prenotati i viaggiatori di 6 pullman provenienti da varie parti d’Italia: 2 da Napoli, 2 da Bari, 1 da Reggio Emilia e 1 da Parma. La rappresentazione di quest’anno parla di pace, come afferma Donato Gentili che ha realizzato la locandina: "Nell’ opera pittorica ho rappresentato la Natività, un presepe ligneo del xiv secolo attualmente custodito a Tolentino. Sotto un cielo stellato, ma rosso come il sangue, una piramide di macerie accoglie il parto di Maria. Un giro di filo spinato "abbraccia" la Natività tramutandosi nel feroce simbolo della corona di spine. Gesù crocefisso è lo stesso che è appena nato nella sua terra, la Palestina".