Alimentazione, il progetto di Zaini e il Piazza

L’ex bianconero Pietro Zaini e l’Asd Piazza Immacolata lanciano, assieme al prezioso contributo della dottoressa Donatella Petritola e del dietista Matteo Marconi, un importante progetto che sta vedendo il coinvolgimento di alcuni istituti cittadini. Negli incontri allestiti si affronteranno alcune importanti tematiche legate a sport, salute e sana alimentazione. L’idea innovativa e lungimirante per la prima volta vede protagonista una società sportiva ascolana che ha deciso di scendere in campo per entrare nelle scuole al fine di aiutare i giovani a curare il proprio benessere. "Tutto nasce da un pensiero che ho avuto insieme al presidente Peppe Fulvi ed Ettore Fioravanti del Piazza Immacolata – commenta Zaini –. Avevamo voglia di mettere in campo una progettualità rivolta ai ragazzi delle scuole e finalizzata a parlare insieme di un tema importante quale quello del connubio tra sport e mangiare bene che può di certo aiutare a stare meglio e allungare la propria vita. I ragazzi spesso sui social sono abituati a vedere i personaggi della tv che sembrano apparentemente perfetti, ma poi la vita reale è tutt’altra. I giovani hanno bisogno di parlare, di confrontarsi e soprattutto sentirsi considerati. Vogliamo parlare proprio di questo e ringraziamo i presidi degli istituti che hanno recepito bene il messaggio aprendoci subito le porte. La corretta alimentazione è importante prima e dopo le prestazioni sportive anche per favorire il recupero. A quell’età però bisogna stare attenti alle diete inventate e ai mostri rappresentati da bulimia e anoressia". Dopo i primi incontri già avvenuti all’alberghiero e al liceo scientifico Orsini anche gli altri istituti man mano stanno aderendo a questa lodevole iniziativa. "Nel corso dell’anno andremo a proporre tutta una serie di progetti – aggiunge la dottoressa Petritola –, che vedranno anche la presenza di uno psicologo e di un medico sportivo".

mas.mar.