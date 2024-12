All’Ospitale ’L’uomo dal fiore in bocca’, un omaggio a Tommaso La Selva

Una iniziativa speciale per la fase natalizia della stagione culturale di Blow Up. Venerdì 27 ci sarà uno spettacolo teatrale espressamente dedicato a Tommaso La Selva, recentemente scomparso, da parte di due collaboratori storici dell’ Associazione: Fernando Micucci e Riccardo Amabili. Così Fernando Micucci introduce lo spettacolo: "Usando le parole dello stesso autore: la morte tutti ce l’hanno addosso nessuno la vede e continuiamo a passeggiare sereni e disinvolti e a pensare a ciò che faremo domani e domani l’altro. All’improvviso senza fare rumore Tom non ci sei ma lasci pensieri parole opere. Grazie amico mio". Lo spettacolo, intitolato "L’uomo dal fiore in bocca", avrà inizio alle ore 21,15 nella sala proiezioni dell’Ospitale delle associazioni paese alto di Grottammare. Ingresso gratuito con tessera-abbonamento F.I.C. 2024-2025 (euro 10) sottoscrivibile nella sede di Blow Up adiacente la sala proiezioni