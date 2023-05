Alluvione, Confagricoltura: "Ortaggi e frutta, rincari in arrivo del 10%"

La pioggia che continua a cadere sul territorio Piceno, pure non provocando alluvioni e allagamenti come in Romagna, sta creando tantissimi problemi all’agricoltura, in particolare nel settore ortofrutta, ma anche nei vigneti. Frane, smottamenti e grandine stanno mettendo a dura prova le aziende vitivinicole del Piceno con danni che rischiano di mandare all’aria tutto il lavoro fatto post-Pandemia per ricostruire la rete degli acquirenti. In questo senso il grido d’allarme della Confagricoltura Provinciale, non va certo trascurato. "Le conseguenze di questo maltempo saranno anche per tutto l’indotto fuori Regione, le produzioni non più provenienti dall’Emilia Romagna dovranno essere reperite presso altri fornitori, magari esteri con conseguente aumento dei costi per il consumatore finale. Oggi stimare i maggiori costi al consumo è prematuro – hanno dichiarato dalla Confagricoltura provinciale – , ma ci si aspettano aumenti dell’ordine di almeno il 10% su tutto il comparto ortofrutticolo. Più di cinquemila aziende agricole sott’acqua e danni incalcolabili anche se è ancora troppo presto per stimare con una precisione quanto costerà l’alluvione dell’Emilia-Romagna a chi lavora campi, o a tutto il comparto export. In crisi non solo chi è a contatto quotidiano con la terra ma anche parte della catena industriale che trasforma frutta e ortaggi, un settore fiore all’occhiello del nostro Paese. Nell’intera Emilia-Romagna ci sono oltre 50mila aziende nel settore agricolo, con un fatturato che supera i cinque miliardi l’anno e dà impiego a più di 65mila persone. È presto fare una stima ma la Confagricoltura presume un danno complessivo di 1.5 miliardi di euro".

Valerio Rosa