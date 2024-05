Amministrative a Castorano, ecco la squadra di Bianca Speca

A Castorano la battaglia per la poltrona più alta del Comune è tutta rosa. Per le amministrative del 8-9 giugno si fronteggeranno due donne: Rossana Cicconi e Bianca Speca. Bianca Speca è a capo della lista civica ‘Insieme siamo Castorano’ ed è pronta a scendere in campo con una squadra, che raccoglie diverse anime del mondo civile. Speca è laureata in pedagogia ed è docente di storia e filosofia, madre di tre figli, da anni impegnata nell’associazionismo. "Ho accettato la proposta di tante persone che mi hanno invitato a candidarmi – ha dichiarato – e con le quali stiamo lavorando. La nostra è una lista civica, fatta di persone pronte a impegnarsi, che rappresentano tutta la società civile: ci unisce un profondo senso di responsabilità verso la comunità che vogliamo servire". La sua squadra è fatta da giovani, professionisti e personalità di spicco. "Ognuna di queste 12 persone porta con sé un bagaglio di competenze, esperienze una grande passione per il nostro paese". Nella squadra: Luca Alessi studente di 25 anni, Giovanni Cicchi operatore ecologico di 59 anni, Luigi Ficcadenti sociologo di 67 anni, Enrico Filipponi operaio di 50 anni, Valerio Liberi imprenditore di 40 anni, Luca Marcelli consulente di 43 anni, Francesco Morelli imprenditore di 45 anni, Nicola Neri giardiniere di 23 anni, Maddalena Pavel casalinga di 38 anni e Fabrizio Speca direttore di banca di 49 anni.

Maria Grazia Lappa