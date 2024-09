Ancora crisi in Comune: la destra prende tempo

Cosa accadrà in Viale De Gasperi da qui a tre giorni? L’amministrazione cadrà sul bilancio consolidato, oppure andrà avanti? E se dovesse avere i numeri per approvare i conti delle partecipate, fin dove potrà spingersi? Non è facile dare risposte a queste domande in un contesto politico tanto mobile qual è, di fatto, l’attuale scenario di crisi. A meno di svolte improvvise dell’ultimo momento, comunque, è difficile che le destre assicurino il proprio appoggio all’ex maggioranza: FdI, Lega e Forza Italia piuttosto dovrebbero riunirsi dopo il consiglio comunale del 28 settembre, per valutare un eventuale ingresso in maggioranza o, in alternativa, la permanenza fra i banchi dell’opposizione. Per il momento i tre principali attori della destra preferirebbero rimanere a guardare, e forse di fretta non ne hanno, dato che con la bocciatura del bilancio consolidato l’amministrazione non sarebbe costretta a dimettersi. Meglio restare alla finestra e vedere se Pasquali e De Renzis esprimeranno voto sfavorevole alle misure che andranno in assise sabato.

Dopodiché, lo scenario diverrebbe quantomai aperto. Sia quel che sia, se le destre venissero in soccorso ora, si troverebbero in una situazione complessa: come spiegare alla città un ingresso nella coalizione che le ha sconfitte alle elezioni, battendo Pasqualino Piunti in un drammatico ballottaggio che ha lasciato, da quelle parti, l’amaro in bocca?

Un discorso già diverso sarebbe legarsi alla coalizione di Spazzafumo dopo il consiglio e per garantire la prosecuzione dei progetti avviati. Si tratta, per ora, soltanto di ipotesi: per il momento, però, non ci sono mozioni di sfiducia nei confronti di Spazzafumo, né da parte di Pasquali né dalla minoranza, e se il consolidato dovesse passare, Spazzafumo e la sua coalizione andrebbero avanti senza difficoltà almeno fino al bilancio di previsione.

g.d.m.