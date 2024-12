Approvato il bilancio di previsione. Al centro scuola, sociale, famiglie

Il consiglio comunale di Monteprandone ha approvato il bilancio di previsione per il triennio 2025-2027. Per l’anno 2025, il bilancio ammonta a 29.957.989 euro, 10.740.784 euro sono previsti per le spese correnti e 1.933.503 euro per le spese di investimento. Le spese correnti sono destinate principalmente alla manutenzione e miglioramento dei servizi: come la scuola, i trasporti scolastici, il sociale sono suddivise in 2.184.729 euro per le politiche sociali e per la famiglia, disabilità e terza età, 1.284.889 euro per l’istruzione, 197.200 euro per le politiche giovanili, sport e tempo libero e 55.700 alle politiche culturali e turistiche. "Abbiamo approvato un bilancio sano, consolidato e ben pianificato, che ci consente di confermare tre obiettivi fondamentali: mantenere la qualità dei servizi, non aumentare le tariffe per i cittadini e garantire gli investimenti necessari hanno affermato il sindaco Sergio Loggi e l’assessore al Bilancio Maurizio Maurizi - Tutto ciò è possibile grazie al lavoro prezioso degli uffici comunali". Imu, TARI, servizi di mensa, trasporto scolastico, partecipazione alle colonie marine, centri estivi, soggiorni termali e montani per anziani, centro diurno e pomeridiano non subiranno aumenti. L’assessore al bilancio, Maurizio Maurizi, ha inoltre evidenziato l’attenzione dell’Amministrazione verso le esigenze della comunità, in particolare per i servizi di assistenza domiciliare destinati ai soggetti più fragili e del mondo dell’associazionismo. Sul fronte delle opere pubbliche, il piano triennale dei lavori 2025-2027 prevede, per l’annualità 2025, la realizzazione di un marciapiede di collegamento tra Centobuchi e la frazione di S. Anna, il terzo stralcio del parcheggio pubblico di Monteprandone Capoluogo e la riqualificazione del Plesso A della scuola primaria "Carlo Alberto Dalla Chiesa" a Centobuchi. Marcello Iezzi