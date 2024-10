Arriva il medico a Piane di Morro. Tancredi specializzato in Geriatria

La frazione di Piane di Morro, a Folignano, ha finalmente il medico di base. Si tratta del dottor Luca Tancredi, medico chirurgo con formazione specifica in medicina generale e specialista in geriatria. Si va così a colmare una lacuna che, a luglio scorso, aveva suscitato le polemiche da parte di alcuni residenti del paese che avevano perfino affisso una striscione di protesta. In realtà, precedentemente un medico c’era, ma decise poi di lasciare l’ambulatorio che era stato inaugurato nel marzo scorso. Si trattava della dottoressa Morelli la quale, a causa dei pochi pazienti che si erano iscritti, dal primo luglio preferì chiudere e accettare un altro incarico. A quel punto, il sindaco folignanese Matteo Terrani si è adoperato in prima persona per trovare una soluzione e, a tre mesi dall’addio della Morelli, è riuscito a riportare il servizio del medico di base a Piane di Morro, in sinergia ovviamente con gli altri componenti dell’amministrazione comunale. Il dottor Tancredi è comunque un professionista affermato e molto apprezzato. Tra l’altro, dal settembre 2013 ha intrapreso un percorso di crescita personale e professionale in Germania dove ha lavorato in diverse strutture ospedaliere nei reparti di medicina interna, Pronto Soccorso, cardiologia e geriatria. Dopo aver conseguito la specializzazione in geriatria ha lavorato come aiuto primario nel reparto di geriatria per acuti dell’Ospedale di Coburg e in seguito come viceprimario della clinica di riabilitazione geriatrica di Augsburg. Tancredi svolge anche attività di ricerca scientifica con Cochrane Svezia. Dal prossimo 15 ottobre, dunque, ogni martedì pomeriggio il dottor Tancredi sarà operativo nei locali adibiti dall’amministrazione comunale ad ambulatorio medico, a Piane di Morro in via Sassetti. Restano invariati i giorni dedicati al servizio dello psicologo di base: mercoledì pomeriggio, giovedì mattina e venerdì. L’assenza del medico di famiglia, nei mesi scorsi, aveva sollevato anche parecchie polemiche da parte dell’opposizione. Ma il problema sembra essere stato risolto, con Tancredi che in poche ore ha già riscosso parecchie adesioni da parte di quei pazienti che erano rimasti senza dottore. Il sindaco Matteo Terrani, nei giorni scorsi, ha già incontrato il medico, insieme ai consiglieri comunali Massimo Agostini e Eleonora Ritrecina.

Matteo Porfiri