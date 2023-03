Arriva la sua seconda spiaggia per disabili

Dalle spiagge all’entroterra, con ‘Marche for all’ la riviera delle palme è per tutti. Governo e regione hanno finanziato con 300mila euro di contributi il progetto dell’impresa sociale Comete, che prevede l’abbattimento di barriere architettoniche di spiagge e luoghi di interesse e la valorizzazione del territorio attraverso itinerari di scoperta, formazione e tirocini. Gli interventi previsti, che nel Piceno interesseranno i comuni di San Benedetto, Grottammare, Cupra e Massignano, si concentrano sugli adeguamenti strutturali e sull’acquisto o il noleggio di attrezzature per migliorare l’accessibilità degli spazi individuati con la collaborazione degli enti pubblici coinvolti. A presentare l’iniziativa sono stati Roberto Paoletti (Comete), gli assessori alle politiche sociali Andrea Sanguigni (San Benedetto), Monica Pomili (Grottammare), Eleonora Sacchini (Cupra), il sindaco di Massignano Massimo Romani e la coordinatrice regionale dell’Ambito Territoriale Sociale 21 Simona Marconi. Nel dettaglio, l’intervento principale verrà realizzato a San Benedetto, con la realizzazione di una seconda spiaggia libera attrezzata accessibile a tutti: si tratta di una porzione di arenile ricompresa fra le concessioni 106 e 107, e che quindi si situa fra la rotonda Salvo D’Acquisto e la Sentina. "Sarà una spiaggia d’elite e avrà un giardino con palmeto ed edicola – ha spiegato Sanguigni – Inoltre, il vicino stabile di proprietà del comune, ex sede della guardia medica, verrà riqualificato con interventi di rifacimento dei bagni, ripavimentazione, e realizzazione di una tettoia. In totale, per questa parte del progetto verranno spesi 50mila euro". Anche nel comune di Grottammare, come azione prioritaria sarà attrezzata la spiaggia pubblica 3 per garantire l’accesso e la balneazione di chi ha esigenze speciali. A Cupra saranno realizzati degli adeguamenti nell’area archeologica del Ninfeo, il Parco Archeologico e il Museo Archeologico del Territorio a Marano, e una segnaletica inclusiva pensata anche per turisti con disabilità sensoriale. Inoltre, per potenziare l’offerta e i flussi di turismo accessibile già esistenti grazie a strutture di ospitalità e una spiaggia per tutti, saranno proposti degli itinerari di scoperta altamente inclusivi, pensati anche per le disabilità sensoriali. A Massignano, infine, si prevedono alcuni adeguamenti dell’accessibilità dei principali punti turistico-culturali, come la chiesa parrocchiale di San Giacomo Maggiore per consentire a tutti di ammirare la ‘Madonna in adorazione del bambino’ del Crivelli, il Museo dei fischietti, pipe e terracotta popolare e l’archivio storico comunale. Inoltre, sarà realizzato un piccolo punto informativo turistico all’interno del palazzo comunale e l’attuale parco nella zona del Belvedere sarà arricchito da giochi per bambini con esigenze speciali.

Giuseppe Di Marco