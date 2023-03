Arte e sociale tra mercato ittico e palazzo Bice Piacentini

Musica, cinema, teatro e inclusione sociale: il comune di San Benedetto presenta il cartellone di ‘Spaz(in)Formali’, in collaborazione con la rete Ats Cult. Ad illustrare le iniziative sono stati gli assessori Laura Camaioni e Andrea Sanguigni, nonché Michele Palmiero (Prima Persona Plurale), Marina Brancaccio (Fotocineclub Sambenedettese), Meri Caponi (Jonas) e Andrea Fiorilli (Alda Aps). La presentazione è stata dunque affidata agli assessori Sanguigni e Camaioni, che hanno sottolineato il percorso di coinvolgimento dal basso di realtà socioculturali del territorio per mettere in piedi appuntamenti socioculturali ad ingresso gratuito. Uno dei punti cardine del progetto è la scelta dei luoghi: in data 24 e 25 marzo si terranno eventi presso l’area del Mercato Ittico, un luogo dove accostare la cultura al quotidiano ambito del commercio ittico; il 31 marzo, 1º e 2 aprile il progetto si sposterà presso la sala della poesia di palazzo Bice Piacentini, una struttura che rappresenta un fulcro della cultura sambenedettese. Venerdì 24 alle 19 quindi verrà inaugurata la mostra fotografica ‘Mare d’aMare’, a cui seguiranno stand enogastronomici volti a valorizzare il pesce azzurro e pescato locale. Alle 21 partiranno i concerti: apertura con File Toy e poi i Kenzie&Bleach. Il pezzo forte è previsto per le 22.30, quando cioè si esibiranno i Claver Gold.

Sabato 25, alle 21 sarà possibile assistere allo spettacolo teatrale di Daniele Gattano. E si passa a venerdì 31 marzo: per le 18 è prevista una conferenza avente per tema l’adolescenza e sue difficoltà nel mondo odierno. Ospite d’onore, il dottor Francesco Giglio, psicoterapeuta, psicoanalista, direttore della scuola di specializzazione Irpa sede di Ancona. Alle 19.30 quindi partirà il laboratorio audiovisivo a cura di BlowUp. Sabato 1° aprile, dalle ore 10, si potrà assistere alla mostra artistica a cura dell’associazione Astrolabio. Dalle 15.30, quindi, avranno luogo i laboratori creativi a cura di Astrolabio, mentre dalle 17.30 lo spazio sarà tutto per il laboratorio di Teatro Sociale, condotto dalla dottoressa Chiara Laurenzi, operatrice socio-teatrale specializzata in Teatro dell’Oppresso, Teatro Sociale e di Comunità. La chiusura della giornata, alle 20.30, è affidata al laboratorio audiovisivo di BlowUp. Domenica 2 aprile, alle 9.30, ci sarà il convegno ‘Come albatros nella tempesta’ nel quale relazionerà lo psicologo Roberto Bertolino, il quale dialogherà con l’Associazione Mandala. A seguire, i consueti laboratori di Astrolabio (15.30) e BlowUp (20.30).

Giuseppe Di Marco